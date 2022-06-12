Из подручных средств. Омича осудили за демонстрацию фашистской символики

Советский районный суд Омска рассмотрел дело об экстремизме. В пресс-службе ведомства рассказали подробности.
Омич находился в лечебно-профилактическом учреждении. В ночь на 9 мая с помощью простыни и крема для обуви изготовил плакат с рунами фашистской Германии времен Второй мировой войны. Изображение закрепил на 30-метровой металлической конструкции. Плакат провисел несколько часов. Напомним, в России запрещено распространять экстремистскую символику. Суд рассмотрел дело об административном правонарушении в мае 2022 года.
Мужчина не признал вину, но доказательства были неопровержимы. Суд квалифицировал действия омича, как публичное демонстрирование изображений нацистской символики. Смягчающих или отягчающих обстоятельств не выявлено.
Виновному назначили наказание в виде административного штрафа — 1 000 рублей. Отметим, судебное постановление не вступило в законную силу.