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Из подручных средств. Омича осудили за демонстрацию фашистской символики

Из подручных средств. Омича осудили за демонстрацию фашистской символики

12 июня, 09:28
Фото: 1MI

Омича оштрафовали на 1000 руб за экстремизм

В ночь на 9 мая.

Советский районный суд Омска рассмотрел дело об экстремизме. В пресс-службе ведомства рассказали подробности.

Омич находился в лечебно-профилактическом учреждении. В ночь на 9 мая с помощью простыни и крема для обуви изготовил плакат с рунами фашистской Германии времен Второй мировой войны. Изображение закрепил на 30-метровой металлической конструкции. Плакат провисел несколько часов. Напомним, в России запрещено распространять экстремистскую символику. Суд рассмотрел дело об административном правонарушении в мае 2022 года.

Мужчина не признал вину, но доказательства были неопровержимы. Суд квалифицировал действия омича, как публичное демонстрирование изображений нацистской символики. Смягчающих или отягчающих обстоятельств не выявлено.

Виновному назначили наказание в виде административного штрафа — 1 000 рублей. Отметим, судебное постановление не вступило в законную силу.

#Происшествия#Общество#Новости#Омск#Суд#Штраф
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