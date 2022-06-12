Из подручных средств. Омича осудили за демонстрацию фашистской символики

Омич находился в лечебно-профилактическом учреждении. В ночь на 9 мая с помощью простыни и крема для обуви изготовил плакат с рунами фашистской Германии времен Второй мировой войны. Изображение закрепил на 30-метровой металлической конструкции. Плакат провисел несколько часов. Напомним, в России запрещено распространять экстремистскую символику. Суд рассмотрел дело об административном правонарушении в мае 2022 года.