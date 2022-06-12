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Гроза и ливень, град и ветер. Омичей предупредили об опасной погоде

Гроза и ливень, град и ветер. Омичей предупредили об опасной погоде

12 июня, 13:08
Фото: 1MI

На Омск надвигаются сильный ветер с грозами и градом

Жителям Омской области рекомендуют оперативно сообщать о происшествиях.

Омичей предупреждают о страшной погоде. 12 июня местами по области ожидаются ливень, гроза и град. Ветер порывами до 20 метров в секунду сохранится с 13 по 15 июня.

Погода увеличивает риски возникновения чрезвычайных ситуаций. В частном секторе возможны пожары, на коммунальных и энергетических объектах — аварии, линии связи и электропередач могут оборваться. Мэрия Омска не исключает, что в условиях плохой видимости нарушится транспортное движение.

Чиновники обращаются к жителям региона, в случае происшествий следует оперативно звонить в МЧС по телефонам: 01, 25-83-26, 44-91-00, при звонке с мобильного — «101». Можно обращаться также в Единую дежурно-диспетчерскую службу города: 78-78-78. 

#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Штормовое предупреждение#МЧС#Мэрия
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