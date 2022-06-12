Гроза и ливень, град и ветер. Омичей предупредили об опасной погоде

Чиновники обращаются к жителям региона, в случае происшествий следует оперативно звонить в МЧС по телефонам: 01, 25-83-26, 44-91-00, при звонке с мобильного — «101». Можно обращаться также в Единую дежурно-диспетчерскую службу города: 78-78-78.