Гроза и ливень, град и ветер. Омичей предупредили об опасной погоде

Омичей предупреждают о страшной погоде. 12 июня местами по области ожидаются ливень, гроза и град. Ветер порывами до 20 метров в секунду сохранится с 13 по 15 июня.
Погода увеличивает риски возникновения чрезвычайных ситуаций. В частном секторе возможны пожары, на коммунальных и энергетических объектах — аварии, линии связи и электропередач могут оборваться. Мэрия Омска не исключает, что в условиях плохой видимости нарушится транспортное движение.
Чиновники обращаются к жителям региона, в случае происшествий следует оперативно звонить в МЧС по телефонам: 01, 25-83-26, 44-91-00, при звонке с мобильного — «101». Можно обращаться также в Единую дежурно-диспетчерскую службу города: 78-78-78.