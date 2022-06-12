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Главврач онкодиспансера Маркелов спас юную омичку

Главврач онкодиспансера Маркелов спас юную омичку

12 июня, 21:04
Фото: 1MI
Девушка упала в обморок.

Главный врач омского онкологического диспансера Дмитрий Маркелов рассказал в телеграм об инциденте воскресным утром. Медик участвовал в проводах студенческих отрядов, у них сегодня стартовал трудовой сезон. Одной из участниц стало плохо — девушка упала в обморок.

Маркелов оказал первую помощь. «Сказалось несколько факторов: волнение, отсутствие головного убора, возможно, и увлечение диетами», — предположил врач. Подобные инциденты летом возможны с каждым, отметил он. Главное — соблюдать меры предосторожности.

Омичам Дмитрий Маркелов посоветовал перед торжественными и волнительными мероприятия полноценно есть, обращать внимание на питьевой режим, одеваться свободно и удобно, обязательно носить головные уборы.

#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Дмитрий Маркелов#Здоровье#Врач
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