Главврач онкодиспансера Маркелов спас юную омичку

Главный врач омского онкологического диспансера Дмитрий Маркелов рассказал в телеграм об инциденте воскресным утром. Медик участвовал в проводах студенческих отрядов, у них сегодня стартовал трудовой сезон. Одной из участниц стало плохо — девушка упала в обморок.