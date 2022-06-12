Главврач онкодиспансера Маркелов спас юную омичку

Главный врач омского онкологического диспансера Дмитрий Маркелов рассказал в телеграм об инциденте воскресным утром. Медик участвовал в проводах студенческих отрядов, у них сегодня стартовал трудовой сезон. Одной из участниц стало плохо — девушка упала в обморок.
Маркелов оказал первую помощь. «Сказалось несколько факторов: волнение, отсутствие головного убора, возможно, и увлечение диетами», — предположил врач. Подобные инциденты летом возможны с каждым, отметил он. Главное — соблюдать меры предосторожности.
Омичам Дмитрий Маркелов посоветовал перед торжественными и волнительными мероприятия полноценно есть, обращать внимание на питьевой режим, одеваться свободно и удобно, обязательно носить головные уборы.