«Экологическая катастрофа». Омичи сообщили о массовом уничтожении лесов

В комментариях под постом омичи забеспокоились состоянием местных лесов. «Мы тоже только что с леса, в стороне кольца на Азово. Леса голые, гусениц очень много», — сообщил пользователей соцсети. Многие отметили, что подобное происходит не первый год. «Всем охранным службам конечно пофиг. Вот если бы кто-то старые поваленные деревья после бури распиливал и увозил для баньки — это да», — выразил мнение в комментариях еще один житель региона.