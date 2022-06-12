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«Экологическая катастрофа». Омичи сообщили о массовом уничтожении лесов

«Экологическая катастрофа». Омичи сообщили о массовом уничтожении лесов

12 июня, 18:05
Фото: 1MI

Омичи сообщили о нашествии насекомых на деревьях

Сообщение из социальных сетей.

Омичи в социальных сетях сообщают о лесном происшествии. В группе «ЧП Омск» появился пост с видеозаписью. На кадрах — деревья, практически без листвы. Оператор называет ситуацию «экологической катастрофой».

«Лесной массив в сторону Андреевского дома интерната съеден под чистую», — пишет автор публикации. Вместо листьев — насекомые. Без «одежды», судя по видео, оказались березы, ели, кустарники и др.

В комментариях под постом омичи забеспокоились состоянием местных лесов. «Мы тоже только что с леса, в стороне кольца на Азово. Леса голые, гусениц очень много», — сообщил пользователей соцсети. Многие отметили, что подобное происходит не первый год. «Всем охранным службам конечно пофиг. Вот если бы кто-то старые поваленные деревья после бури распиливал и увозил для баньки — это да», — выразил мнение в комментариях еще один житель региона.

#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Соцсети#Лес
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