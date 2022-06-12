Единороссы поздравили омичей с Днем России

«Поздравляю вас с главным государственным праздником нашей страны — Днем России! Этот праздник — история, знание которой позволяет каждому россиянину говорить о своей принадлежности к многонациональному государству, его победам и достижениям, именно в этот день у каждого из нас есть повод задуматься о будущем, вспомнить, что наша сила — в единстве», — обратился к жителям Омска депутат горсовета Антон Ремнев. Горожан поздравил и победитель предварительного голосования, коммерческий директор ООО «МетМаркет» Таймас Абдуалинов. Он пожелал всем светлого будущего, благополучия и процветания.