Город55
ГлавноеВсе новости
Единороссы поздравили омичей с Днем России

Единороссы поздравили омичей с Днем России

12 июня, 15:00
Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"
По центру города прошел Парад национальностей.

В День России, сторонники и члены партии «Единая Россия» приняли участие в Международном форуме приграничных территорий «Да будет дружба искренней и честной». Победители праймериз оформили большую партийную открытку и фотозоны, также встретили у сцены Парад национальностей.

пресс-служба партии "Единая Россия"

«Поздравляю вас с главным государственным праздником нашей страны — Днем России! Этот праздник — история, знание которой позволяет каждому россиянину говорить о своей принадлежности к многонациональному государству, его победам и достижениям, именно в этот день у каждого из нас есть повод задуматься о будущем, вспомнить, что наша сила — в единстве», — обратился к жителям Омска депутат горсовета Антон Ремнев. Горожан поздравил и победитель предварительного голосования, коммерческий директор ООО «МетМаркет» Таймас Абдуалинов. Он пожелал всем светлого будущего, благополучия и процветания.

пресс-служба партии "Единая Россия"

Представители нацобъединений, общественники и активисты приняли участие в шествии по Любинскому проспекту в рамках форума. Продемонстрировали многообразие национальностей, исполнили гимн России, заполнили поздравительные открытки, познакомились с местными творческими коллективами.

На празднике были тематические площадки, на каждой представлены традиционная кухня, развлечения и игры различных наций. Участие смогли принять все желающие.

Еще один элемент программы — большая открытка «Единой России» и фотозона к празднику. Омичам раздавали партийные аксессуары, гостей развлекала ростовая кукла Медведя.

#Общество#Город#Новости#Омск#День России#Праздники
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18