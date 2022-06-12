Единороссы поздравили омичей с Днем России

В День России, сторонники и члены партии «Единая Россия» приняли участие в Международном форуме приграничных территорий «Да будет дружба искренней и честной». Победители праймериз оформили большую партийную открытку и фотозоны, также встретили у сцены Парад национальностей.
«Поздравляю вас с главным государственным праздником нашей страны — Днем России! Этот праздник — история, знание которой позволяет каждому россиянину говорить о своей принадлежности к многонациональному государству, его победам и достижениям, именно в этот день у каждого из нас есть повод задуматься о будущем, вспомнить, что наша сила — в единстве», — обратился к жителям Омска депутат горсовета Антон Ремнев. Горожан поздравил и победитель предварительного голосования, коммерческий директор ООО «МетМаркет» Таймас Абдуалинов. Он пожелал всем светлого будущего, благополучия и процветания.
Представители нацобъединений, общественники и активисты приняли участие в шествии по Любинскому проспекту в рамках форума. Продемонстрировали многообразие национальностей, исполнили гимн России, заполнили поздравительные открытки, познакомились с местными творческими коллективами.
На празднике были тематические площадки, на каждой представлены традиционная кухня, развлечения и игры различных наций. Участие смогли принять все желающие.
Еще один элемент программы — большая открытка «Единой России» и фотозона к празднику. Омичам раздавали партийные аксессуары, гостей развлекала ростовая кукла Медведя.