День России в Омске, «экологическая катастрофа» и ремонт дорог. Воскресные новости

Стало известно, какие проезды отремонтируют в Омске этим летом. Всего их 122. Мы опубликовали перечень объектов, где проведут самые масштабные работы. А также добыли график ближайшего перекрытия дорог из-за ремонта. Впрочем, жителям региона этого мало. В Морозовке, например, местные сами решили обновить полотно — устали ждать: