Город55
ГлавноеВсе новости
День России в Омске, «экологическая катастрофа» и ремонт дорог. Воскресные новости

День России в Омске, «экологическая катастрофа» и ремонт дорог. Воскресные новости

12 июня, 20:00
Фото: Город55
Главные события минувших суток.

Новость № 1

12 июня — День России. Без лишних слов показываем, как праздник проходит в Омске:

Как празднуют день России в Омске
Узнать подробнее

Новость № 2

Омская область заняла последнее место в национальном экологическом рейтинге. По итогам весны этого года. На фоне безрадостных подсчетов омичи в соцсетях и сами описывают обстановку вокруг «экологической катастрофой». Рассказываем, что так страшит жителей региона:

«Экологическая катастрофа». Омичи сообщили о массовом уничтожении лесов
Узнать подробнее

Новость № 3

Стало известно, какие проезды отремонтируют в Омске этим летом. Всего их 122. Мы опубликовали перечень объектов, где проведут самые масштабные работы. А также добыли график ближайшего перекрытия дорог из-за ремонта. Впрочем, жителям региона этого мало. В Морозовке, например, местные сами решили обновить полотно — устали ждать:

Всем селом! Омичи сами решили отремонтировать плохую дорогу
Узнать подробнее
#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#День России#Праздник#Экология#Лес#Ремонт дорог#Ремонт
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18