День России в Омске, «экологическая катастрофа» и ремонт дорог. Воскресные новости

Новость № 1
12 июня — День России. Без лишних слов показываем, как праздник проходит в Омске:
Новость № 2
Омская область заняла последнее место в национальном экологическом рейтинге. По итогам весны этого года. На фоне безрадостных подсчетов омичи в соцсетях и сами описывают обстановку вокруг «экологической катастрофой». Рассказываем, что так страшит жителей региона:
Новость № 3
Стало известно, какие проезды отремонтируют в Омске этим летом. Всего их 122. Мы опубликовали перечень объектов, где проведут самые масштабные работы. А также добыли график ближайшего перекрытия дорог из-за ремонта. Впрочем, жителям региона этого мало. В Морозовке, например, местные сами решили обновить полотно — устали ждать: