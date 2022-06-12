День России, шокирующие выбросы и невероятная смертельная авария

12 июня празднуется День России. В этом году он совпал с Днем Святой Троицы. В воскресенье омичей приглашают на спортивные мероприятия на Соборной площади. Работает сразу несколько тематических площадок по всему городу. Одно из ярких мероприятий — фитнес-квест на скакалке. Для праздника в центре Омска перекрыли дороги — вот список участков, где ограничили движение. По этой причине некоторые маршруты общественного транспорта изменили рейсы. Мы собрали гайд на 12 июня: чем можно заняться утром, днем и вечером.