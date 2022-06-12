День России, шокирующие выбросы и невероятная смертельная авария

День России
12 июня празднуется День России. В этом году он совпал с Днем Святой Троицы. В воскресенье омичей приглашают на спортивные мероприятия на Соборной площади. Работает сразу несколько тематических площадок по всему городу. Одно из ярких мероприятий — фитнес-квест на скакалке. Для праздника в центре Омска перекрыли дороги — вот список участков, где ограничили движение. По этой причине некоторые маршруты общественного транспорта изменили рейсы. Мы собрали гайд на 12 июня: чем можно заняться утром, днем и вечером.
Ужасающий масштаб выбросов
На этой неделе омичи каждый день жаловались на неприятный запах и плохое самочувствие. 6 июня — минприроды заявило, что причин для беспокойства нет, атмосферный воздух в норме. 7 июня — горожане вновь сообщили об «ароматах» гари, фенола, канализации и жженой резины. 8 июня — сильный стойкий и, разумеется, неприятный запах накрыл весь город на фоне дождя. 9 июня — омичи снова чувствовали, как веет гарью и сероводородом. 10 июня — почти три десятка жалоб на плохое самочувствие: резь в глазах и тошнота. При этом обнародовали и подтвердили превышения ПДК 4 и 5 июня. Мы попытались выяснить, кто мог стать виновником этих загрязнений. А под конец недели гидрометцентр опубликовал отчет по выбросам за май — данные не утешают. Зато ясно, почему Омская область оказалась на последней строчке национального экологического рейтинга от «Зеленого патруля»:
Невероятная трагедия
9 июня стало известно об аварии под Омском, в которой погибли трое полицейских. Региональный СК возбудил уголовное дело. Ходом расследования заинтересовалась и прокуратура. Выжил в ДТП только один - 23-летний неизвестный мужчина. С тяжелыми травмами его приняли в реанимации, медики боролись за жизнь пострадавшего. К обеду того же дня стало известно, выжившим оказался беглый преступник. Это за ним выехал наряд правоохранителей, чтобы доставить из Челябинска в Томск. К тому моменту появилось видео с места происшествия:
В деле начал разбираться омский СК — возбудили уголовное дело. И пока одни правоохранители выясняли обстоятельства трагедии, другие — дежурили у палаты выжившего преступника. На следующий день, 10 июня, молодого человека перевели из реанимации в палату.
Эпидемия холеры: быть или не быть?
В редакцию Города55 поступило около 10 сообщений о том, что по родительским и школьным чатам «гуляют» объявления о холере. Говорилось, что сотрудников медучреждений готовят к появлению вируса в Омской области. Мы выяснили, случаев заражения в регионе нет, но медики действительно проходят специальную подготовку. Рассказываем, что к чему:
Увольнение не по любви
В начале недели до горожан дошла история загадочного увольнения сотрудниц скорой помощи. Девушка сама рассказала о том, как лишилась работы. Долгое время она вела блог в соцсетях, где рассказывала о тяжелых буднях медработников. Героиня истории уверена, именно поэтому потеряла работу. Однако в минздраве с такой позицией не согласны. Официальная версия — увольнение после двух выговоров. Этот случай не стал уникальным для Омска. Город55 вспомнил самые известные отставки и увольнения по нестандартным причинам: