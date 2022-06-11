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Выбрал слабых жертв. Рецидивист устроил охоту на пожилых омичек

Выбрал слабых жертв. Рецидивист устроил охоту на пожилых омичек

11 июня, 11:50
Фото: 1MI

Вор-рецидивист напал на 90-летнюю омичку по пути в магазин

Он рассказал, что грабил из нужды.

Омский вор-рецидивист устроил охоту на пожилых омичек. От его рук пострадали две пенсионерки. Он выслеживал их, нападал и грабил. 

Первое нападение он устроил в поселке Чкаловском. 90-летняя женщина возвращалась домой из магазина по Проспекту Космическому. Преступник вошел за ней в подъезд дома и напал. Грабитель забрал у пенсионерки пакет с продуктами и кошельком и убежал. Разжился с этого ограбления он на 1350 рублей.

Повторил преступление он уже через день, но уже на улице Краснопресненской. По уже отработанному сценарию он выследил 77-летнюю пенсионерку и напал на нее. У второй жертвы он тоже забрал пакет с продуктами и кошелек, в котором было всего 600 рублей. 

Портрет грабителя составили по камерам видеонаблюдения. Вора опознали в случайном прохожем на улице Дмитриева. Он уже был судим ранее. На допросе подозреваемый признался, что грабил пожилых омичек из нужды. 

#Новости#Омск#Грабеж#Пожилые люди
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