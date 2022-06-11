Выбрал слабых жертв. Рецидивист устроил охоту на пожилых омичек

Первое нападение он устроил в поселке Чкаловском. 90-летняя женщина возвращалась домой из магазина по Проспекту Космическому. Преступник вошел за ней в подъезд дома и напал. Грабитель забрал у пенсионерки пакет с продуктами и кошельком и убежал. Разжился с этого ограбления он на 1350 рублей.



Повторил преступление он уже через день, но уже на улице Краснопресненской. По уже отработанному сценарию он выследил 77-летнюю пенсионерку и напал на нее. У второй жертвы он тоже забрал пакет с продуктами и кошелек, в котором было всего 600 рублей.