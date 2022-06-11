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Величиной с теннисный мяч. На севере Омской области среди жаркого дня выпал град

Величиной с теннисный мяч. На севере Омской области среди жаркого дня выпал град

11 июня, 17:54
Фото: 1MI

На севере Омкой области выпал крупный град

Стихия прошла сразу в нескольких районах области.

Сразу в нескольких районах на севере Омской области прошел крупный град. Снимками природного явления очевидцы поделились в соцсетях.

Судя по фото, сделанным жителями Седельниковского района, стихия нанесла мощный удар. Размер градин сопоставим с размером теннисного мяча.

скриншот из паблика "Инцидент Омск"

Между тем, в деревне Тавинск Тевризского района слой ледяных горошин местами скрыл молодую траву. Зрелище контрастное, особенно учитывая, что град прошел в жаркий день.

Напомним, что град — это разновидность осадков. Он образуется во время грозы. По величине градины могут быть от 1 миллиметра до нескольких сантиметров в диаметре.

#Омская область#Град#Гроза
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