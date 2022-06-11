Величиной с теннисный мяч. На севере Омской области среди жаркого дня выпал град

Сразу в нескольких районах на севере Омской области прошел крупный град. Снимками природного явления очевидцы поделились в соцсетях.
Судя по фото, сделанным жителями Седельниковского района, стихия нанесла мощный удар. Размер градин сопоставим с размером теннисного мяча.
Между тем, в деревне Тавинск Тевризского района слой ледяных горошин местами скрыл молодую траву. Зрелище контрастное, особенно учитывая, что град прошел в жаркий день.
Напомним, что град — это разновидность осадков. Он образуется во время грозы. По величине градины могут быть от 1 миллиметра до нескольких сантиметров в диаметре.