В омских больницах начали проводить учения по холере

Слухи о холере активно муссируются в чатах мессенджеров. В частности, говорится о подготовке к появлению инфекции и якобы перепрофилировании больниц под такие цели. Отправной точкой могло послужить подписанное в конце апреля постановление главного санитарного врача России Анны Поповой о том, что «в связи с сохраняющейся угрозой завоза и распространения случаев холеры» регионам нужно подготовиться к «выявлению больных холерой». Региональным управлениям Роспотребнадзора поручили «обеспечить готовность» больниц и персонала к такой угрозе.
Вероятно, это постановление начали реализовать на местах, в том числе в Омске. Эпидемиологов активно готовят к тому, как необходимо действовать в гипотетическом случае, если зараза все же проникнет.
В распоряжении Города55 оказались скриншоты из закрытых профессиональных чатов нескольких омских поликлиник. Они полны сообщений о «холерных» лекциях и семинарах. Также там говорится о тактико-специальных учениях, которые сейчас проходят врачи в медучреждениях.
«На следующей неделе наша поликлиника участвует в тактических учениях с участием скорой помощи, инфекционной больницы, медицины катастроф с приемом (условного — прим.ред.) амбулаторного больного холерой! Будет показательное оказание медпомощи на нашей базе. Всем изучить схемы действий, оповещения, знать, как брать анализы, одеваться в костюм и прочее», — говорится в чате городской поликлиники № 15.
Источник Города55 в одной из городских больниц подтвердил, что обучения действительно идут. Врачам читают лекции о холере. Кроме того, некоторые инфекционные больницы города, по его словам, изучают на возможность перепрофилирования под пациентов с холерой, если такие появятся. В омском минздраве комментировать ситуация не стали.
В пресс-службе Роспотребнадзора Городу55 также не смогли оперативно ответить на вопрос по поводу обучения в больницах и их возможного перепрофилирования, пообещав, что ответ будет дан после Дня России. При этом в ведомстве подчеркнули, что 26 мая проходило обучение в аэропорту, где специалисты отрабатывали все действия на случай, если в регион прибудет больной холерой пассажир.
Ранее Город55 сообщал о том, что в родительских чатах и группах многоквартирных домов в мессенджерах активно распространяются сообщения с информацией про холеру. Судя по тому, что в них постоянно фигурирует отсылка к медучреждениям, причиной этой паники стали именно проводимые учения. Ведь на сегодняшний день, как отметили в пресс-службе минздрава, в Омской области не зафиксировано ни одного случая заболевания холерой.
Ранее Роспотребнадзор заявлял, что вся информация о якобы вспышках холеры, которая появлялась в сети, не соответствует действительности. В ведомстве пояснили, что все находится под усиленным контролем и беспокоиться не о чем.
Того же мнения придерживался и главный внештатный эпидемиолог омского минздрава, заведующий кафедрой эпидемиологии ОмГМУ Владимир Стасенко. По его словам, единственное, от чего можно подхватить инфекцию, — это попить воду из неизвестного источника или искупаться в нем.