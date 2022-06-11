В омских больницах начали проводить учения по холере

Ранее Город55 сообщал о том, что в родительских чатах и группах многоквартирных домов в мессенджерах активно распространяются сообщения с информацией про холеру. Судя по тому, что в них постоянно фигурирует отсылка к медучреждениям, причиной этой паники стали именно проводимые учения. Ведь на сегодняшний день, как отметили в пресс-службе минздрава, в Омской области не зафиксировано ни одного случая заболевания холерой.