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УФАС признало незаконным постановление Фадиной об аренде киосков в переходах Омска

УФАС признало незаконным постановление Фадиной об аренде киосков в переходах Омска

11 июня, 13:22
Фото: 1MI
По мнению ведомства, порядок расчетов арендной платы нарушает закон о защите конкуренции.

Антимонопольная служба по Омской области нашла нарушения в постановлении экс-мэра Омска Оксаны Фадиной о методике расчета арендной платы для нестационарных торговых объектов. 

Администрация установила способ расчета ежемесячной платы за размещение киосков в подземных переходах Омска. При этом в каждом отдельном случае применялся индивидуальный порядок расчета. Он зависел от территориальной особенности арендуемой площади.

Такой метод омское УФАС признало нарушающим антимонопольное законодательство о защите конкуренции. По мнению ведомства, это создает неравные условия для предпринимателей в сфере торговли печатной продукцией.

Администрация Омска получила предписание - внести изменения в постановление установить единый для всех предпринимателей метод расчета ежемесячной платы за аренду.

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