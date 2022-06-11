УФАС признало незаконным постановление Фадиной об аренде киосков в переходах Омска

Антимонопольная служба по Омской области нашла нарушения в постановлении экс-мэра Омска Оксаны Фадиной о методике расчета арендной платы для нестационарных торговых объектов.
Администрация установила способ расчета ежемесячной платы за размещение киосков в подземных переходах Омска. При этом в каждом отдельном случае применялся индивидуальный порядок расчета. Он зависел от территориальной особенности арендуемой площади.
Такой метод омское УФАС признало нарушающим антимонопольное законодательство о защите конкуренции. По мнению ведомства, это создает неравные условия для предпринимателей в сфере торговли печатной продукцией.
Администрация Омска получила предписание - внести изменения в постановление установить единый для всех предпринимателей метод расчета ежемесячной платы за аренду.