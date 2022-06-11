Учения по холере, перелеты в Тюмень и град на севере области. Суббота в Омске

Новость № 1. Региональным управлениям Роспотребнадзора поручили «обеспечить готовность» больниц и персонала к холере. Это постановление начали реализовать на местах, в том числе в Омске. Эпидемиологов активно готовят к тому, как необходимо действовать в гипотетическом случае, если зараза все же проникнет.