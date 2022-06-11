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Учения по холере, перелеты в Тюмень и град на севере области. Суббота в Омске

Учения по холере, перелеты в Тюмень и град на севере области. Суббота в Омске

11 июня, 22:26
Фото: 1MI
Омск за день — версия Города55.

Новость № 1. Региональным управлениям Роспотребнадзора поручили «обеспечить готовность» больниц и персонала к холере. Это постановление начали реализовать на местах, в том числе в Омске. Эпидемиологов активно готовят к тому, как необходимо действовать в гипотетическом случае, если зараза все же проникнет.

В омских больницах начали проводить учения по холере
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Новость № 2. С 4 июля из Омска можно будет улететь в Тюмень. Авиарейсы в соседний регион возобновляются. Перелеты будет осуществлять авиакомпания «Ютэйр» дважды в неделю.

Экономия времени. Возобновляются прямые перелеты из Омска в Тюмень
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Новость № 3. Сразу в нескольких районах на севере Омской области прошел крупный град. Снимками природного явления очевидцы поделились в соцсетях. Судя по фото, сделанным жителями районов, стихия нанесла мощный удар.

Величиной с теннисный мяч. На севере Омской области среди жаркого дня выпал град
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#Новости#Омская область
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