У главы нового департамента омской мэрии появился первый заместитель

Напомним, что департамент финансов выделили из департамента финансов и контроля. Ведомство возглавляет Ольга Илютикова. Последним главой расформированного департамента был Богдан Масан, осужденный за злоупотребление должностными полномочиями. После него структуру возглавляла Илютикова с приставкой и.о.