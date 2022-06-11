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У главы нового департамента омской мэрии появился первый заместитель

У главы нового департамента омской мэрии появился первый заместитель

11 июня, 12:49
Фото: 1MI
На должность назначили Людмилу Украинскую.

У главы департамента финансов, который недавно образован в омской мэрии, появился первый заместитель. На должность назначена Людмила Украинская. 

Напомним, что департамент финансов выделили из департамента финансов и контроля. Ведомство возглавляет Ольга Илютикова. Последним главой расформированного департамента был Богдан Масан, осужденный за злоупотребление должностными полномочиями. После него структуру возглавляла Илютикова с приставкой и.о.

Новоиспеченный зам Людмила Украинская также работала в департаменте финансов и контроля, где занималась производственными вопросами и сферой ценообразования в правительстве.

#Новости#Омск
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