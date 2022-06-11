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Стройматериалы, золото и растительное масло. Стало известно, что подорожало в Омске

Стройматериалы, золото и растительное масло. Стало известно, что подорожало в Омске

11 июня, 14:58
Фото: 1MI

В Омске заметно подорожали стройматериалы, ювелирные изделия и растительное масло

Цены упали на яйцо и сезонные овощи.

Омскстат обнародовал анализ цен за май. Заметно дороже стали некоторые фрукты, сладости и строительные материалы. 
 
Больше всего выросла стоимость лимонов - почти на 20%. На 11% подорожал шоколад и почти на 10% виноград. Среди круп дороже стали овсянка, перловка и манка. На 6 % выросла цена на рыбные консервы, подсолнечное масло и йогурты.

Что касается снижения цен, дешевле стали сезонные овощи. Так, стоимость свежих огурцов упала на 34%, заметно подешевела белокочанная капуста, чеснок и помидоры. Немного опустилась цена на груши. А вот репчатый лук, напротив, стал дороже. 

Уже второй месяц снижается цена на куриное яйцо - в мае она упала на 14%. Немного подешевел и сахар. 

Среди непродовольственных товаров подорожали косметика и средства личной гигиены. Также выросли цены на стройматериалы - линолеум, керамическую плитку. Отметили статистики и рост цен на обручальные золотые кольца.

На фоне этого подешевели в мае цветы и газовое моторное топливо.

#Новости#Омская область#Рост цен#Продукты питания#Строительные материалы#Золотые украшения#Овощи
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