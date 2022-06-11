Стройматериалы, золото и растительное масло. Стало известно, что подорожало в Омске

Омскстат обнародовал анализ цен за май. Заметно дороже стали некоторые фрукты, сладости и строительные материалы.



Больше всего выросла стоимость лимонов - почти на 20%. На 11% подорожал шоколад и почти на 10% виноград. Среди круп дороже стали овсянка, перловка и манка. На 6 % выросла цена на рыбные консервы, подсолнечное масло и йогурты.