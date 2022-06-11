Стройматериалы, золото и растительное масло. Стало известно, что подорожало в Омске

Омскстат обнародовал анализ цен за май. Заметно дороже стали некоторые фрукты, сладости и строительные материалы.
Больше всего выросла стоимость лимонов - почти на 20%. На 11% подорожал шоколад и почти на 10% виноград. Среди круп дороже стали овсянка, перловка и манка. На 6 % выросла цена на рыбные консервы, подсолнечное масло и йогурты.
Что касается снижения цен, дешевле стали сезонные овощи. Так, стоимость свежих огурцов упала на 34%, заметно подешевела белокочанная капуста, чеснок и помидоры. Немного опустилась цена на груши. А вот репчатый лук, напротив, стал дороже.
Уже второй месяц снижается цена на куриное яйцо - в мае она упала на 14%. Немного подешевел и сахар.
Среди непродовольственных товаров подорожали косметика и средства личной гигиены. Также выросли цены на стройматериалы - линолеум, керамическую плитку. Отметили статистики и рост цен на обручальные золотые кольца.
На фоне этого подешевели в мае цветы и газовое моторное топливо.