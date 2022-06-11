Сняла порчу и забрала деньги. В Омске ищут «целительницу» с белыми волосами

Мошенница под видом целительницы выманила у омской пенсионерки все сбережения.
Как рассказала пострадавшая, она отдыхала с соседками на скамейке у подъезда. К ним подошла незнакомка и попросила продать ей цветок герани или алоэ. У пожилой омички такие растения нашлись и она пригласила покупательницу в дом.
Уже в квартире гостья рассказала, что она занимается целительством и видит и на растениях, и на хозяйке квартиры следы порчи. Добрая «колдунья» предложила снять негативный наговор, но для проведения обряда сказала принести ей все деньги, какие есть в доме. Пожилая омичка набрала 44 тысячи рублей.
Целительница провела обряд — сожгла лист бумаги и показала хозяйке крест из пепла. После завернула наличные в полиэтиленовый пакет и чёрный платок, забросила свёрток на шкаф и велела сутки не доставать.
Однако после ее ухода хозяйка квартиры начала сомневаться, проверила сверток и поняла, что ее обвели вокруг пальца. Пакет оказался пуст.
Мошенницу разыскивает полиция — на вид ей 30-35 лет, она славянской внешности, рост около 155-160 см, волосы светлые с темными корнями, собраны в «хвост», на лице солнцезащитные очки. Была одета в белую кофту с рисунком в виде тигра.