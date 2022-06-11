Сняла порчу и забрала деньги. В Омске ищут «целительницу» с белыми волосами

Уже в квартире гостья рассказала, что она занимается целительством и видит и на растениях, и на хозяйке квартиры следы порчи. Добрая «колдунья» предложила снять негативный наговор, но для проведения обряда сказала принести ей все деньги, какие есть в доме. Пожилая омичка набрала 44 тысячи рублей.