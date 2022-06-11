Отмечайте с нами. Солист группы «Агата Кристи» записал видеообращение к омичам

Солист группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов записал видеообращение для омичей. Рок-исполнитель пригласил жителей города на Соборную площадь 12 июня.
«Привет, Омск. Здравствуйте, дорогие друзья. Приглашаю вас отметить День России вместе с нами 12 июня на Соборной площади в 21:00. С Днём России, друзья! До встречи. Вадим Самойлов, «Агата Кристи», — сказал он.
Напомним, концерт Вадима Самойлова на Соборной площади станет кульминацией празднования Дня России 12 июня. Послушать хиты известной рок-группы в живом исполнении гости праздника смогут бесплатно.