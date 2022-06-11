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Отмечайте с нами. Солист группы «Агата Кристи» записал видеообращение к омичам

Отмечайте с нами. Солист группы «Агата Кристи» записал видеообращение к омичам

11 июня, 15:50
Фото: 1MI

Солист группы «Агата Кристи» лично пригласил омичей на Соборную площадь в День России

Группа выступит для гостей праздника 12 июня.

Солист группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов записал видеообращение для омичей.  Рок-исполнитель пригласил жителей города на Соборную площадь 12 июня.

«Привет, Омск. Здравствуйте, дорогие друзья. Приглашаю вас отметить День России вместе с нами 12 июня на Соборной площади в 21:00. С Днём России, друзья! До встречи. Вадим Самойлов, «Агата Кристи», — сказал он.

Напомним, концерт Вадима Самойлова на Соборной площади станет кульминацией празднования Дня России 12 июня. Послушать хиты известной рок-группы в живом исполнении гости праздника смогут бесплатно.

#Новости#Видео
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