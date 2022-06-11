Город55
ГлавноеВсе новости
Из Омска нельзя будет улететь в 11 аэропортов. Режим ограничения полетов продлен

Из Омска нельзя будет улететь в 11 аэропортов. Режим ограничения полетов продлен

11 июня, 21:55
Фото: 1MI

Из-за продленного режима ограничения из Омска нельзя будет улететь в 11 эропортов

Запрет продлен до 18 июня.

Росавиация вновь продлила режим временного ограничения полетов на юг страны. На этот раз посадка в аэропортах 11 городов будет запрещена до 18 июня.

Между тем, часть авиаперевозчиков отменила рейсы на юг страны до осени.

Напомним, под временное ограничение полетов попадают аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

«Авиакомпаниям при этом рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», сообщает пресс-служба Росавиации.

Рейсы в эти аэропорты не осуществляются уже больше трех месяцев.

#Новости#Омск#Аэропорт#Режим ограничения полетов#Перелеты на юг России
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18