Из Омска нельзя будет улететь в 11 аэропортов. Режим ограничения полетов продлен

Росавиация вновь продлила режим временного ограничения полетов на юг страны. На этот раз посадка в аэропортах 11 городов будет запрещена до 18 июня.
Между тем, часть авиаперевозчиков отменила рейсы на юг страны до осени.
Напомним, под временное ограничение полетов попадают аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
«Авиакомпаниям при этом рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», сообщает пресс-служба Росавиации.
Рейсы в эти аэропорты не осуществляются уже больше трех месяцев.