Гении красноречия. Мошенники уговорили омского сварщика оформить миллионный кредит

Не смотря на то, что будущая жертва никаких кредитов не оформлял, он поверил звонившему и оформил ссуду на 3,5 млн рублей. После этого сварщик перевел всю сумму через банкомат на указанный счет. Спустя несколько дней мужчина увидел, что кредит так и не закрылся и обратился в офис банка. Там должнику рассказали, что он стал жертвой мошенников.