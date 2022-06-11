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Гении красноречия. Мошенники уговорили омского сварщика оформить миллионный кредит

Гении красноречия. Мошенники уговорили омского сварщика оформить миллионный кредит

11 июня, 16:40
Фото: 1MI

Омский сварщик взял в кредит 3,5 миллиона и подарил их мошенникам

Мужчина попался на уловки фиктивных представителей банка.

39-летний омский сварщик стал жертвой телефонных мошенников. 

Как рассказали в пресс-службе УМВД, мужчине позвонили сотрудники банка, в котором у него оформлен зарплатный счет. Фиктивный специалист сообщил, что на мужчину якобы оформлен кредит. Чтобы его закрыть, нужно оформить новый займ и перевести деньги.

Не смотря на то, что будущая жертва никаких кредитов не оформлял, он поверил звонившему и оформил ссуду на 3,5 млн рублей. После этого сварщик перевел всю сумму через банкомат на указанный счет. Спустя несколько дней мужчина увидел, что кредит так и не закрылся и обратился в офис банка. Там должнику  рассказали, что он стал жертвой мошенников.

#Мошенничество#Кредит
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