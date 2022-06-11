Экономия времени. Возобновляются прямые перелеты из Омска в Тюмень

С 4 июля из Омска можно будет улететь в Тюмень. Авиарейсы в соседний регион возобновляются.
Перелеты будет осуществлять авиакомпания «Ютэйр» дважды в неделю по понедельникам и субботам. Изменения уже отражены в расписании аэропорта имени Карбышева.
Добраться самолетом до Тюмени можно будет в четыре раза быстрее, чем на поезде — 1 час 50 минут против 7,5 часов. Однако заплатить за это придется примерно в три раза дороже — от 1800 рублей на поезде против от 5100 рублей на самолете.
Напомним, что перелеты в Тюмень осуществлялись осенью, зимой и весной. С начала лета их не было.