Экономия времени. Возобновляются прямые перелеты из Омска в Тюмень

Добраться самолетом до Тюмени можно будет в четыре раза быстрее, чем на поезде — 1 час 50 минут против 7,5 часов. Однако заплатить за это придется примерно в три раза дороже — от 1800 рублей на поезде против от 5100 рублей на самолете.