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Ехала на выходные. На трассе под Тюменью разбилась водитель мотоцикла из Омска

Ехала на выходные. На трассе под Тюменью разбилась водитель мотоцикла из Омска

11 июня, 09:47
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

На трассе под Тюменью погибла водитель мотоцикла из Омска

Девушка врезалась во внедорожник.

Страшная авария с погибшими произошла на трассе в Тюменской области. На федеральной автодороге в Ишимском районе водитель мотоцикла столкнулась со встречным внедорожником.

По информации Госавтоинспекции по Тюменской области автомобиль "ГрейтВолл" выехал на встречную полосу, в результате этого произошло столкновение с мотоциклом "Харлей Дэвидсон". От удара внедорожник отбросило в кювет и он врезался в дерево.

Госавтоинспекция Тюменской области

31-летняя водитель мотоцикла от полученных травм умерла на месте. Это была жительница Омска, она ехала в  в Тюмень на выходные.

#Новости#Тюменская область#ДТП с погибшим#ДТП
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