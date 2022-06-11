Ехала на выходные. На трассе под Тюменью разбилась водитель мотоцикла из Омска

Страшная авария с погибшими произошла на трассе в Тюменской области. На федеральной автодороге в Ишимском районе водитель мотоцикла столкнулась со встречным внедорожником.
По информации Госавтоинспекции по Тюменской области автомобиль "ГрейтВолл" выехал на встречную полосу, в результате этого произошло столкновение с мотоциклом "Харлей Дэвидсон". От удара внедорожник отбросило в кювет и он врезался в дерево.
31-летняя водитель мотоцикла от полученных травм умерла на месте. Это была жительница Омска, она ехала в в Тюмень на выходные.