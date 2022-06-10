Выжившего в ДТП с полицейскими на омской трассе парня перевели из реанимации в палату

Единственного выжившего в страшном ДТП на трассе Челябинск-Новосибирск перевели из реанимации в обычную палату.
Как рассказали Городу55 в пресс-службе областного минздрава, состояние 23-летнего пациента стабилизировалось и больше не вызывает опасений у врачей.
Ранее мы сообщали, что палата молодого человека находится под наблюдением. Чтобы он, придя в себя, снова не подался в бега, там дежурят силовики.
Напомним, трагический инцидент произошел рано утром 9 июня в Калачинском районе. Транзитом через наш регион возвращались трое сотрудников томского УМВД — водитель и двое оперативников угрозыска. Они ездили в Челябинск задерживать скрывавшегося там подозреваемого. На обратном пути их «Лада Веста» выехала на встречную полосу и попала под фуру.
Запись видеорегистратора с моментом столкновения сейчас изучают в Следственном комитете, это поможет сделать выводы об обстоятельствах случившегося.