Выжившего в ДТП с полицейскими на омской трассе парня перевели из реанимации в палату

Напомним, трагический инцидент произошел рано утром 9 июня в Калачинском районе. Транзитом через наш регион возвращались трое сотрудников томского УМВД — водитель и двое оперативников угрозыска. Они ездили в Челябинск задерживать скрывавшегося там подозреваемого. На обратном пути их «Лада Веста» выехала на встречную полосу и попала под фуру.