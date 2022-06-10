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Выжившего в ДТП с полицейскими на омской трассе парня перевели из реанимации в палату

Выжившего в ДТП с полицейскими на омской трассе парня перевели из реанимации в палату

10 июня, 14:49
Фото: 1MI
Его состояние стабилизировалось и больше не вызывает опасений у медиков.

Единственного выжившего в страшном ДТП на трассе Челябинск-Новосибирск перевели из реанимации в обычную палату.

Как рассказали Городу55 в пресс-службе областного минздрава, состояние 23-летнего пациента стабилизировалось и больше не вызывает опасений у врачей.

Ранее мы сообщали, что палата молодого человека находится под наблюдением. Чтобы он, придя в себя, снова не подался в бега, там дежурят силовики.

Напомним, трагический инцидент произошел рано утром 9 июня в Калачинском районе. Транзитом через наш регион возвращались трое сотрудников томского УМВД — водитель и двое оперативников угрозыска. Они ездили в Челябинск задерживать скрывавшегося там подозреваемого. На обратном пути их «Лада Веста» выехала на встречную полосу и попала под фуру.

Запись видеорегистратора с моментом столкновения сейчас изучают в Следственном комитете, это поможет сделать выводы об обстоятельствах случившегося.

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#Смертельное ДТП с участием полицейских в Омской области#Новости#Происшествия#Омск#Омская область
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