Время доставать лодку? В Омске вот-вот начнется марафон дождей

В Омске ожидается дождливая неделя. С завтрашнего дня и до следующей пятницы, 17 июня, в городе каждый день будет идти дождь. Так, в субботу, 11 июня, столбик термометра покажет +16…+23 градуса. В воскресенье, 12 июня, будет чуть прохладнее — +13…+22 градуса. Дождливо.