Время доставать лодку? В Омске вот-вот начнется марафон дождей

В Омске ожидается дождливая неделя. С завтрашнего дня и до следующей пятницы, 17 июня, в городе каждый день будет идти дождь. Так, в субботу, 11 июня, столбик термометра покажет +16…+23 градуса. В воскресенье, 12 июня, будет чуть прохладнее — +13…+22 градуса. Дождливо.
В понедельник, 13 июня, характер погоды существенно не изменится. Выпадет 4.3 мм осадков. Температура воздуха составит +15…+20 градусов. Во вторник, 14 июня, в Омске похолодает до +10…+18 градусов, дожди продолжатся.
В среду, 15 июня, будет чуть теплее, воздух прогреется до +22 градусов, пройдет дождь. В четверг, 16 июня, потеплеет до +24 градусов. В пятницу, 17 июня, ожидается гроза, ливень, выпадет 8.5 мм осадков. Температура воздуха составит +15…+24 градуса.