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Время доставать лодку? В Омске вот-вот начнется марафон дождей

Время доставать лодку? В Омске вот-вот начнется марафон дождей

10 июня, 07:27
Фото: 1MI

В Омске неделю подряд будут идти дожди

По информации сайта «Гисметео», омичей ждет целая неделя дождей.

В Омске ожидается дождливая неделя. С завтрашнего дня и до следующей пятницы, 17 июня, в городе каждый день будет идти дождь. Так, в субботу, 11 июня, столбик термометра покажет +16…+23 градуса. В воскресенье, 12 июня, будет чуть прохладнее — +13…+22 градуса. Дождливо.

В понедельник, 13 июня, характер погоды существенно не изменится. Выпадет 4.3 мм осадков. Температура воздуха составит +15…+20 градусов. Во вторник, 14 июня, в Омске похолодает до +10…+18 градусов, дожди продолжатся.

В среду, 15 июня, будет чуть теплее, воздух прогреется до +22 градусов, пройдет дождь. В четверг, 16 июня, потеплеет до +24 градусов. В пятницу, 17 июня, ожидается гроза, ливень, выпадет 8.5 мм осадков. Температура воздуха составит +15…+24 градуса.

#Общество#Новости#Омск#Погода в Омске#Прогноз погоды#Вероника Жукова
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