Воде некуда уйти. В Омске суд решит судьбу забитых ливневок и выбоин на дорогах

Как сообщили в пресс-службе Центрального районного суда, прокуратура подала иск на департамент городского хозяйства, который еще в прошлом году должен был решить проблему забитых ливневок. Надзорное ведомство требует признать бездействие ведомства незаконным и обязать провести дорожные работы.
В октябре прошлого года прокуратура Ленинского округа обязала ведомство обновить ливневую канализацию на улице Д. Бедного на участке от ООТ «ТПК» до улицы Гуртьева. Из-за забитых колодцев дождевой и талой воде было некуда уйти, из-за чего портилась дорога.
В октябре 2021 года надзорное ведомство направило в департамент представление об устранении нарушений, однако никаких действий в департаменте городского хозяйства не предприняли.
В мае этого года прокуратура провела новую проверку и обнаружила на улицах 10-я Чередовая и Д. Бедного выбоины шириной около метра и колеи глубиной около 5 см. Эти нарушения создают серьезную опасность для автомобилистов.
На этот раз прокуратура не стала направлять в департамент представления об устранении нарушений и сразу обратилась в суд. В суде отметили, что после рассмотрения доказательств по делу примут процессуальное решение.