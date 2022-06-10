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Воде некуда уйти. В Омске суд решит судьбу забитых ливневок и выбоин на дорогах

Воде некуда уйти. В Омске суд решит судьбу забитых ливневок и выбоин на дорогах

10 июня, 13:25
Фото: 1MI

Омский ДГХ довел до суда проблему забитых ливневок и разбитых дорог

Департамент не устранил нарушения.

Как сообщили в пресс-службе Центрального районного суда, прокуратура подала иск на департамент городского хозяйства, который еще в прошлом году должен был решить проблему забитых ливневок. Надзорное ведомство требует признать бездействие ведомства незаконным и обязать провести дорожные работы.

В октябре прошлого года прокуратура Ленинского округа обязала ведомство обновить ливневую канализацию на улице Д. Бедного на участке от ООТ «ТПК» до улицы Гуртьева. Из-за забитых колодцев дождевой и талой воде было некуда уйти, из-за чего портилась дорога.

В октябре 2021 года надзорное ведомство направило в департамент представление об устранении нарушений, однако никаких действий в департаменте городского хозяйства не предприняли.

В мае этого года прокуратура провела новую проверку и обнаружила на улицах 10-я Чередовая и Д. Бедного выбоины шириной около метра и колеи глубиной около 5 см. Эти нарушения создают серьезную опасность для автомобилистов.

На этот раз прокуратура не стала направлять в департамент представления об устранении нарушений и сразу обратилась в суд. В суде отметили, что после рассмотрения доказательств по делу примут процессуальное решение.

#Происшествия#Новости#Омская область#Ливневка#Дхг#Городское хозяйство#Департамент#Колея#Дороги#Опасные дороги#Прокуратура#Проверка прокуратуры#Ольга Акамова
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