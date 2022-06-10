В сгоревшем в мае омском Называевске отремонтируют восемь дорог

В пострадавшем от майских пожаров Называевске в этом году отремонтируют 8 дорог местного значения. Городскому поселению субсидируют на эти цели 89 млн рублей. Дорожное покрытие отремонтируют на улицах:
Всего за счет субсидий в регионе отремонтируют и реконструируют 17 дорог. Работы проведут в 2022 и 2023 годах. Деньги на ремонт получат Омский, Марьяновский, Таврический, Оконешниковский районы.
В итоге в Омском и Марьяновском районах обновят подъезд к д. Александровка от автодороги «Челябинск — Омск — Новосибирск» и межпоселковой дороги от трассы «Омск-Черлак» до д. Покрово-Иртышское Комсомольского сельского поселения.
В Таврическом городском поселении дорогу от ул. Магистральная до дома-интерната по адресу Пансионатная 9.
В Оконешниковском городском поселении 6 дорог — улицы Калинина, Степная, Советская, Садовая, Коммунистическая и Пролетарская.