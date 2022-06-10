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В сгоревшем в мае омском Называевске отремонтируют восемь дорог

В сгоревшем в мае омском Называевске отремонтируют восемь дорог

10 июня, 15:56
Фото: 1MI

На ремонт дорог в Омской области субсидируют 150 миллионов рублей

Работы проведут за два года.

В пострадавшем от майских пожаров Называевске в этом году отремонтируют 8 дорог местного значения. Городскому поселению субсидируют на эти цели 89 млн рублей.  Дорожное покрытие отремонтируют на улицах:

  • Колхозная;
  • Первомайская;
  • Мичурина;
  • Красная;
  • Южная;
  • Мира;
  • 35 лет Победы;
  • пер. Спортивный.

Всего за счет субсидий в регионе отремонтируют и реконструируют 17 дорог. Работы проведут в 2022 и 2023 годах. Деньги на ремонт получат Омский, Марьяновский, Таврический, Оконешниковский районы.

В итоге в Омском и Марьяновском районах обновят подъезд к д. Александровка от автодороги «Челябинск — Омск — Новосибирск» и межпоселковой дороги от трассы «Омск-Черлак» до д. Покрово-Иртышское Комсомольского сельского поселения.

В Таврическом городском поселении дорогу от ул. Магистральная до дома-интерната по адресу Пансионатная 9.

В Оконешниковском городском поселении 6 дорог — улицы Калинина, Степная, Советская, Садовая, Коммунистическая и Пролетарская.

#Новости#Омская область#Ремонт дорог#Субсидии#Деньги на ремонт
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