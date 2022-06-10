В Омске вышел на свободу скандально известный застройщик, скрывавшийся 9 лет

Омский строитель Владимир Дрокин освободился из колонии. Он отбывал наказание за хищение 1.1 млрд рублей у дольщиков ЖК «Золотые купола». Об освобождении застройщика сообщил также недавно вышедший на свободу предприниматель Станислав Мацелевич.
«Вчера Дрокин позвонил мне. „Как настроение?“, — спросил я. „Кайфую“, — ответил тот очень грустным голосом», — рассказал Мацелевич в твоем телеграм-канале.
Напомним, что Владимир Дрокин скрывался за границей 9 лет. Он прятался от правосудия в Испании. В 2020 году его депортировали в Омск, а в ноябре 2021 года приговорили 2.5 годам колонии общего режима. Однако на свободу он вышел раньше.
Отметим, что в середине апреля в Омске выбрали подрядчика для проекта достройки «Золотых куполов». ООО «Пи «Горпроект» проведет проектно-изыскательские работы.