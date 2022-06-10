Город55
ГлавноеВсе новости
В Омске вышел на свободу скандально известный застройщик, скрывавшийся 9 лет

В Омске вышел на свободу скандально известный застройщик, скрывавшийся 9 лет

10 июня, 09:36
Фото: 1MI

Застройщик «Золотых куполов» Дрокин вышел на свободу

Владимир Дрокин пробыл в колонии полгода, а до этого скрывался 9 лет.

Омский строитель Владимир Дрокин освободился из колонии. Он отбывал наказание за хищение 1.1 млрд рублей у дольщиков ЖК «Золотые купола». Об освобождении застройщика сообщил также недавно вышедший на свободу предприниматель Станислав Мацелевич.

«Вчера Дрокин позвонил мне. „Как настроение?“, — спросил я. „Кайфую“, — ответил тот очень грустным голосом», — рассказал Мацелевич в твоем телеграм-канале.

Напомним, что Владимир Дрокин скрывался за границей 9 лет. Он прятался от правосудия в Испании. В 2020 году его депортировали в Омск, а в ноябре 2021 года приговорили 2.5 годам колонии общего режима. Однако на свободу он вышел раньше.

Отметим, что в середине апреля в Омске выбрали подрядчика для проекта достройки «Золотых куполов». ООО «Пи «Горпроект» проведет проектно-изыскательские работы.

#Общество#Новости#Омск#Станислав Мацелевич#Владимир Дрокин#Колония#Строительство#Вероника Жукова
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18