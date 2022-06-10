В Омске вышел на свободу скандально известный застройщик, скрывавшийся 9 лет

Напомним, что Владимир Дрокин скрывался за границей 9 лет. Он прятался от правосудия в Испании. В 2020 году его депортировали в Омск, а в ноябре 2021 года приговорили 2.5 годам колонии общего режима. Однако на свободу он вышел раньше.