В Омске старинное здание завода рискует лишиться статуса памятника

Министерство культуры Омской области опубликовало для общественного обсуждения акт государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Дрожже–винокуренный завод А.Ф. Поклевского–Козелл» на улице 6-я Северная. Здание было построено в конце XIX — начале XX веков, оно считается объектом культурного наследия, однако официально не включено в реестр минкульта.
Целью экспертизы как раз была целесообразность включения старинного дрожзавода в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Заказчиком экспертизы выступило ООО «Дромасс», а в качестве эксперта выступил историк, заместитель директора ООО НПЦ «Сибирская Скифия» Дим Абдулгужин. Экспертиза проходила в марте–мае 2022 года.
Эксперт посчитал, что никакой мемориальной и функциональной ценности здание не несет, износ конструкций достигает 70%, а значит восстановить его без изменения конструкции здания невозможно. В аварийном состоянии завод находится с 1959 года.
«Здание Омского дрожже-винокуренного завода не эксплуатируется, находится в остро-аварийном состоянии. Процент износа конструкций более 70%. Внутри и снаружи здания огромное количество металлических связей, подпорок и прочих металлических элементов, которые помогают ему существовать, но необратимый процесс обветшания и старения основного сооружения завода неуклонно продолжается, и остановить или замедлить этот процесс невозможно. Никакому капитально-восстановительному ремонта главный корпус завода не подлежит», — говорится в акте историко-культурной экспертизы.
Также эксперт считает, что внешний вид здания «не воздействует на окружающую территорию и в связи с этим
лишен градостроительной ценности». Более того, из-за высотных построек, расположенных поблизости, завод теряется на местности, а бетонный забор, которым обнесен завод, портит общий вид микрорайона.
«В рамках проведенной государственной историко-культурной экспертизы эксперт рекомендует государственному органу охраны объектов культурного наследия Омской области исключить выявленный объект культурного наследия „Дрожже–винокуренный завод А.Ф. Поклевского–Козелл“ из перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Омской области», — говорится в заключении эксперта.
В случае, если после общественных обсуждений здание все-таки выведут из реестра объектов культурного наследия Омской области, его можно будет снести, а на его месте возвести современные постройки, в том числе жилые дома, школы, детсады и парковки.
Добавим, что дрожже-винокуренный завод состоял в реестре объектов культурного наследия региона всего около года. В январе прошлого года эксперты посчитали, что завод все же несет историческую ценность.