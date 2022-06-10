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В Омске собираются определить статус пунктов проката электросамокатов

В Омске собираются определить статус пунктов проката электросамокатов

10 июня, 18:09
Фото: 1MI
Ограничения собираются закрепить документально.

Мэрия Омска обнародовала проект постановления о внесении изменений в документ, который регламентирует вынос незаконных построек в городе. Согласно обновленной, но пока не принятой редакции документа, в список движимого имущества будут входить пункты проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, для размещения которых не требуется разрешения на строительство. В том числе речь идет о спорных электросамокатах.

Сюда же будут относить велопарковки, парковочные ограждения, в том числе ограничительные столбики, цепи и тросы, которые перекрывают или открывают движение транспорта.

Отвечать за вынос такого движимого имущества из нового списка будет, как и ранее, Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска. Выявлять нарушителей при этом будут представители окружных администраций — на них будет возложена обязанность следить за появлением парковок электромасокатов, велосипедов и другого мобильного транспорта. 

Каждое нарушение должны будут зафиксировать не только на бумаге, но и на фото или видео, говорится  проекте постановления. После этого документы передадут полицейским, которые должны будут установить собственника объектов и определиться с наказанием за нарушение. После этого собственник самостоятельно должен будет вынести объект с участка, иначе этим займется УДХБ, но платить за работы все равно придется собственнику объекта.

Постановление с обновленным списком движимого имущества

После утверждения этого документа у города появится законная процедура для выноса несогласованных парковок электросамокатов на муниципальных участках. В мэрии Омска ранее уже сообщали, что представители компании по прокату не заключали с горадминистрацией соглашения на использование муниципальной земли. Уже в середине апреля представитель московского ООО «ВУШ» договорился с мэром Омска о заключении договоров аренды земли. Однако сейчас в Омске действует несколько сервисов проката самокатов.

#Город#Самокаты в законе#Новости#Омск#Самокат#Документ#Запрет#Ольга Акамова
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