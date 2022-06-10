В Омске собираются определить статус пунктов проката электросамокатов

Каждое нарушение должны будут зафиксировать не только на бумаге, но и на фото или видео, говорится проекте постановления. После этого документы передадут полицейским, которые должны будут установить собственника объектов и определиться с наказанием за нарушение. После этого собственник самостоятельно должен будет вынести объект с участка, иначе этим займется УДХБ, но платить за работы все равно придется собственнику объекта.