В Омске собираются определить статус пунктов проката электросамокатов

Мэрия Омска обнародовала проект постановления о внесении изменений в документ, который регламентирует вынос незаконных построек в городе. Согласно обновленной, но пока не принятой редакции документа, в список движимого имущества будут входить пункты проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, для размещения которых не требуется разрешения на строительство. В том числе речь идет о спорных электросамокатах.
Сюда же будут относить велопарковки, парковочные ограждения, в том числе ограничительные столбики, цепи и тросы, которые перекрывают или открывают движение транспорта.
Отвечать за вынос такого движимого имущества из нового списка будет, как и ранее, Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска. Выявлять нарушителей при этом будут представители окружных администраций — на них будет возложена обязанность следить за появлением парковок электромасокатов, велосипедов и другого мобильного транспорта.
Каждое нарушение должны будут зафиксировать не только на бумаге, но и на фото или видео, говорится проекте постановления. После этого документы передадут полицейским, которые должны будут установить собственника объектов и определиться с наказанием за нарушение. После этого собственник самостоятельно должен будет вынести объект с участка, иначе этим займется УДХБ, но платить за работы все равно придется собственнику объекта.
После утверждения этого документа у города появится законная процедура для выноса несогласованных парковок электросамокатов на муниципальных участках. В мэрии Омска ранее уже сообщали, что представители компании по прокату не заключали с горадминистрацией соглашения на использование муниципальной земли. Уже в середине апреля представитель московского ООО «ВУШ» договорился с мэром Омска о заключении договоров аренды земли. Однако сейчас в Омске действует несколько сервисов проката самокатов.