В Омске произошел массовый сбой в работе электросамокатов

Сегодня вечером около 20:20 произошел сбой в работе сервиса электросамокатов Whoosh. Средства передвижения внезапно оказались заблокированы прямо во время поездки.
"Ехал домой с работы, и вдруг посреди дороги самокат выдал ошибку. Подумал сначала, что сбой в самом устройстве, но в итоге с трудом смог даже расплатиться за поездку", - сообщил Городу55 один из омичей.
Мобильное приложение, через которое самокаты сдаются в аренду, в данный момент недоступно. На экране выводится сообщение о том, что произошел сбой.