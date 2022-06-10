Город55
ГлавноеВсе новости
В Омске произошел массовый сбой в работе электросамокатов

В Омске произошел массовый сбой в работе электросамокатов

10 июня, 22:41
Фото: 1МI
Самокаты внезапно встали по всему городу. Приложение недоступно.

Сегодня вечером около 20:20 произошел сбой в работе сервиса электросамокатов Whoosh. Средства передвижения внезапно оказались заблокированы прямо во время поездки. 

"Ехал домой с работы, и вдруг посреди дороги самокат выдал ошибку. Подумал сначала, что сбой в самом устройстве, но в итоге с трудом смог даже расплатиться за поездку", - сообщил Городу55 один из омичей.

Мобильное приложение, через которое самокаты сдаются в аренду, в данный момент недоступно. На экране выводится сообщение о том, что произошел сбой.

Город55
#Эксклюзивы#Электросамокат#Самокаты#Самокаты в законе#Видео
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18