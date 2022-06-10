В Госдуме рассмотрят новые поправки к закону о митингах

Депутаты внесли пакет поправок в несколько законов. Сообщается, что речь идет о поправках уточняющего характера после принятия закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». В нем планируется прописать, что иноагенты не имеют доступа к государственной тайне, не могут выдвигать свои кандидатуры для участия в референдумах, выборах, делать пожертвования в пользу политических партий. Иноагенты не смогут поступать на государственную службу и проходить службу в армии.