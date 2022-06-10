В Госдуме рассмотрят новые поправки к закону о митингах

В Государственную думу РФ внесен проект закона о дополнительных ограничениях в порядке проведения митингов, сообщает 360tv.ru со ссылкой на «Ведомости». В рамках нового проекта планируется запретить проведение акций на ряде инфраструктурных объектах, также будут уточнены права иноагентов.
Депутаты внесли пакет поправок в несколько законов. Сообщается, что речь идет о поправках уточняющего характера после принятия закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». В нем планируется прописать, что иноагенты не имеют доступа к государственной тайне, не могут выдвигать свои кандидатуры для участия в референдумах, выборах, делать пожертвования в пользу политических партий. Иноагенты не смогут поступать на государственную службу и проходить службу в армии.
Одна из новых поправок имеет отношение к порядку проведения публичных мероприятий. Авторы проекта закона предлагают запретить собрания, митинги и шествия в аэропортах, на вокзалах, в медицинских, социальных и образовательных учреждениях, на спортивных и детских площадках, а также на территории зданий, относящихся к органам публичной власти, религиозным организациям, культовым помещениям. Регионы получат право расширять и дополнять список, но только если это будет обусловлено культурными, историческими или другими объективными особенностями.