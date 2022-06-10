Участницей деловой программы ПМЭФ-2022 будет Ирина Винер-Усманова

«Поэтому мы будем говорить о спорте без преград, о том, какая должна быть политика в спорте, - подчеркнула инициатор сессии Винер-Усманова. - Мы должны объединить усилия и найти возможности для нового открытого формата международного спортивного сотрудничества среди стран ШОС, БРИКС, СНГ и других государств».