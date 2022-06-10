Участницей деловой программы ПМЭФ-2022 будет Ирина Винер-Усманова

Глава Комиссии по физкультуре и популяризации здорового образа жизни Общественной палаты России (ОП РФ), легендарный тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова станет участницей сессии на тему «Спорт без преград: новые сценарии и форматы». Мероприятие пройдет 17 июня на полях ПМЭФ-2022.
Винер-Усманова озвучила журналистам свой девиз: «Влюбись в спорт, и он полюбит тебя». Известная гимнастка считает спорт уникальным явлением, призванным объединять, сообщает sovsport.ru. Однако представитель ОП РФ посетовала на целый ряд создаваемых для спортсменов беспрецедентных барьеров.
«Поэтому мы будем говорить о спорте без преград, о том, какая должна быть политика в спорте, - подчеркнула инициатор сессии Винер-Усманова. - Мы должны объединить усилия и найти возможности для нового открытого формата международного спортивного сотрудничества среди стран ШОС, БРИКС, СНГ и других государств».
В дискуссиях будут участвовать следующие спикеры: зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, помощник главы российского государства Игорь Левитин, глава Минспорта РФ Олег Матыцин, руководитель Комитета по физкультуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев, руководитель проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу, трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Александр Карелин, спецпредставитель МИД РФ по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаил Хорев и генеральный продюсер телеканала «Матч!» Александр Тащин.
По ВКС в сессии примут участие глава Всемирной ассоциации олимпийцев (WOA) Жоэль Бузу, а также председатель восьмой сессии Конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте Маркос Диас.
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