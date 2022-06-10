ТПП предлагают повысить тарифы на ремонт дома без согласования с жильцами

Данную инициативу высказала Торгово-промышленная палата (ТПП). Минстрой уже сообщил о намерении рассмотреть вопрос, сообщает INFOX.ru.
Собственники жилья на общих собраниях сами устанавливают плату за управление и содержание домов или эту функцию осуществляет муниципалитет. На данный момент мнения экспертов по поводу индексации тарифов расходятся.
Член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусанна Киракосян считает, что установленный собственниками размер платы, несмотря на рост цен, может не меняется до 10 лет, при таких условиях качественное обслуживание домов невозможно.
Председатель Комитета Андрей Широков, также видит необходимость в пересмотре тарифов, более того, он считает, что инфляция должна непосредственно влиять на их индексацию.
Депутат Госдумы Александр Якубовский призывает относится к рассмотрению инициатив в сфере ЖКХ, связанных со значимостью собрания собственников, крайне осторожно, и привлечь к обсуждению экспертов и общественников.