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Стало известно, сколько омских выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов

Стало известно, сколько омских выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов

10 июня, 13:28
Фото: 1MI

В Омской области 13 человек набрали 100 баллов на ЕГЭ

Большая часть стобалльников показали высокие результаты на ЕГЭ по химии.

В Омской области подвели итоги первых трех единых государственных экзаменов. По их результатам 13 человек набрали 100 баллов. Из них 11 человек получили максимальный балл по химии, один — на ЕГО по географии, а ее один — на ЕГЭ по литературе.

При этом из тех, кто писал экзамен по химии, учились в городских школах № 42, 89, 109, лицеях № 64 и 149, многопрофильном центре по работе с одаренными детьми № 117. Четверо представляют Тевризский, Кормиловский, Москаленский и Таврический районы. Еще один стобалльник по химии был из иностранной образовательной организации.

Что касается стобалльников по географии и литературе, то первый был из лицея № 64, а второй — из школы № 120. На следующей неделе пройдут ЕГЭ по биологии, иностранным языкам, а также информатике и ИКТ.

#Общество#Новости#Омская область#Омск#ЕГЭ#Вероника Жукова
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