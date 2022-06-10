Как и в предыдущие годы, с 1 июля в Омской области вырастут тарифы на услуги ЖКХ. Речь идет об оплате водоснабжения, электричества, газа и других коммунальных услуг. Некоторые услуги будут стоить как прежде — повышение было с 1 января 2022 года. Как вырастут тарифы на услуги ЖКХ в Омске с 1 июля 2022 года, можно узнать из материала Города55.
Самая дорогая коммунальная услуга для омичей — отопление. Тариф для собственных сетей МП «Тепловая компания» действует с начала 2022 года и до конца, изменять действующий тариф в 1992.18 рубля за Гкал не планируют.
Для абонентов АО «Омск РТС» ситуация немного хуже: с 1 июля стоимость этой коммунальной услуги вырастет на 6% и составит 1883.11 рублей за Гкал.
Холодная вода для омичей также подорожает. Во втором полугодии тариф возрастет на 5,2% и составит 19.87 рубля за кубометр вместо 18.88.
Водоотведение (или, проще говоря, канализация), также будет обходиться дороже. С 1 июля тариф на водоотведение вырастет на 5,2% и составит 23.18 рубля за кубометр.
Омичи, которые используют в быту природный газ, будут платить по прежнему тарифу — он колеблется от 5.49 до 8.87 рубля за кубометр.
За сжиженный газ, который поставляет ООО «Омская областная газовая компания» из групповых резервуаров, придется платить 49.45 рубля за килограмм — на 5,3% больше.
Сжиженный газ из резервуаров АО «Омскгоргаз» подорожает также на 5,3% и будет стоить 46.94 рубля за кило. Омичи, у которых установлены счетчики, будут платить за килограмм газа 106.54 рубля за кило с 1 июля 2022 года.
Тарифы на электроэнергию с 1 июля 2022 года в Омске вырастут более чем на 5%. Так, в домах с электрическими плитами за эту услугу омичам придется платить 3.3 рубля/кВт. ч. (на 5,1% больше). Те, кто пользуется газовыми плитами, будут платить по тарифу 4.72 рубля/кВт. ч. (на 5,4% больше).
Капитальный ремонт
Тарифы на капремонт в Омске изменились впервые за 8 лет. Повышение случилось с 1 января 2022 года, и новый тариф оказался на 70% выше старого. Теперь омичи вынуждены платить 11.43 рубля за кв. метр жилья. С 1 июля тариф останется прежним и изменится только с 1 января 2023 года.
Мусорные тарифы в Омске утверждены на год и действуют с 1 января 2022 года. Соответственно, увеличивать их с 1 июля 2022 года не станут. Сейчас тариф составляет 1 018.95 рубля за кубометр и 6 830.17 рубля за тонну.
Льготный тариф для благоустроенных домов равняется 841.13 рубля за кубометр, для неблагоустроенных — 928.53 рубля за кубометр.
На основании этих тарифов рассчитывается стоимость вывоза мусора — ее оплачивает каждый омич вне зависимости от площади квартиры.
Тарифы на коммунальные услуги в Омске утверждали в конце 2021 года, и потому они были рассчитаны на основании инфляции в прошлом году. В 2022 году инфляция ускорилась, однако пересматривать тарифы на коммуналку пока не собираются.
Сэкономить на платежах за коммунальные услуги можно несколькими способами. Основной - выяснить, не полагаются ли льготы или компенсации. Такие преференции зачастую есть у бюджетников или ветеранов.