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С 1 июля в Омской области вырастут тарифы на коммунальные услуги

С 1 июля в Омской области вырастут тарифы на коммунальные услуги

10 июня, 11:27
Фото: 1MI
Рост тарифов будет в пределах 7%.

Как и в предыдущие годы, с 1 июля в Омской области вырастут тарифы на услуги ЖКХ. Речь идет об оплате водоснабжения, электричества, газа и других коммунальных услуг. Некоторые услуги будут стоить как прежде — повышение было с 1 января 2022 года. Как вырастут тарифы на услуги ЖКХ в Омске с 1 июля 2022 года, можно узнать из материала Города55.

Отопление

Самая дорогая коммунальная услуга для омичей — отопление. Тариф для собственных сетей МП «Тепловая компания» действует с начала 2022 года и до конца, изменять действующий тариф в 1992.18 рубля за Гкал не планируют.

Для абонентов АО «Омск РТС» ситуация немного хуже: с 1 июля стоимость этой коммунальной услуги вырастет на 6% и составит 1883.11 рублей за Гкал.

Вода

Холодная вода для омичей также подорожает. Во втором полугодии тариф возрастет на 5,2% и составит 19.87 рубля за кубометр вместо 18.88.

Водоотведение (или, проще говоря, канализация), также будет обходиться дороже. С 1 июля тариф на водоотведение вырастет на 5,2% и составит 23.18 рубля за кубометр.

Газ

Омичи, которые используют в быту природный газ, будут платить по прежнему тарифу — он колеблется от 5.49 до 8.87 рубля за кубометр.

За сжиженный газ, который поставляет ООО «Омская областная газовая компания» из групповых резервуаров, придется платить 49.45 рубля за килограмм — на 5,3% больше. 

Сжиженный газ из резервуаров АО «Омскгоргаз» подорожает также на 5,3% и будет стоить 46.94 рубля за кило. Омичи, у которых установлены счетчики, будут платить за килограмм газа 106.54 рубля за кило с 1 июля 2022 года.

Электричество

Тарифы на электроэнергию с 1 июля 2022 года в Омске вырастут более чем на 5%. Так, в домах с электрическими плитами за эту услугу омичам придется платить 3.3 рубля/кВт. ч.  (на 5,1% больше). Те, кто пользуется газовыми плитами, будут платить по тарифу 4.72 рубля/кВт. ч. (на 5,4% больше).

Капитальный ремонт

Тарифы на капремонт в Омске изменились впервые за 8 лет. Повышение случилось с 1 января 2022 года, и новый тариф оказался на 70% выше старого. Теперь омичи вынуждены платить 11.43 рубля за кв. метр жилья. С 1 июля тариф останется прежним и изменится только с 1 января 2023 года.

Мусор

Мусорные тарифы в Омске утверждены на год и действуют с 1 января 2022 года. Соответственно, увеличивать их с 1 июля 2022 года не станут. Сейчас тариф составляет 1 018.95 рубля за кубометр и 6 830.17 рубля за тонну.

Льготный тариф для благоустроенных домов равняется 841.13 рубля за кубометр, для неблагоустроенных — 928.53 рубля за кубометр.

На основании этих тарифов рассчитывается стоимость вывоза мусора — ее оплачивает каждый омич вне зависимости от площади квартиры.

omskportal.ru

Рост тарифов и инфляция

Тарифы на коммунальные услуги в Омске утверждали в конце 2021 года, и потому они были рассчитаны на основании инфляции в прошлом году. В 2022 году инфляция ускорилась, однако пересматривать тарифы на коммуналку пока не собираются. 

Сэкономить на платежах за коммунальные услуги можно несколькими способами. Основной - выяснить, не полагаются ли льготы или компенсации. Такие преференции зачастую есть у бюджетников или ветеранов. 


#Ольга Акамова#Коммуналка#Цены на коммуналку#Тарифы#Рост тарифов#Плата за жилье#Омская область#Новости#Город
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