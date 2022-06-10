Как и в предыдущие годы, с 1 июля в Омской области вырастут тарифы на услуги ЖКХ. Речь идет об оплате водоснабжения, электричества, газа и других коммунальных услуг. Некоторые услуги будут стоить как прежде — повышение было с 1 января 2022 года. Как вырастут тарифы на услуги ЖКХ в Омске с 1 июля 2022 года, можно узнать из материала Города55.