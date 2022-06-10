Резь в глазах и тошнота. Омичи не смогли спать ночью из-за выбросов

Вчера вечером, 9 июня, в паблике «Проект «Дыши» Омск» начали появляться жалобы от омичей на неприятные запахи. Такая ситуация происходит пятый день подряд. От жителей поступило почти три десятка жалоб. В основном омичи жаловались на сильный запах гари, сероводорода, химии, жженой резины.
По словам горожан, они чувствовали выбросы в районе улиц Декабристов, Учебной, 5-й Северной, Красном Пути, 22 Апреля, Менделеева, Нефтезаводской, 4-й Транспортной, Кирова, Харьковской, Мельничной, Орловской, Молодежной, бульваре Архитекторов, на остановке «Садко» и «улица Лизы Чайкиной» и в Привокзальном поселке.