Резь в глазах и тошнота. Омичи не смогли спать ночью из-за выбросов

Вчера вечером, 9 июня, в паблике «Проект «Дыши» Омск» начали появляться жалобы от омичей на неприятные запахи. Такая ситуация происходит пятый день подряд. От жителей поступило почти три десятка жалоб. В основном омичи жаловались на сильный запах гари, сероводорода, химии, жженой резины.