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Резь в глазах и тошнота. Омичи не смогли спать ночью из-за выбросов

Резь в глазах и тошнота. Омичи не смогли спать ночью из-за выбросов

10 июня, 08:21
Фото: 1MI

Омичи пожаловались, что снова не смогли спать из-за выбросов

В соцсетях появилось почти три десятка жалоб.

Вчера вечером, 9 июня, в паблике «Проект «Дыши» Омск» начали появляться жалобы от омичей на неприятные запахи. Такая ситуация происходит пятый день подряд. От жителей поступило почти три десятка жалоб. В основном омичи жаловались на сильный запах гари, сероводорода, химии, жженой резины.

По словам горожан, они чувствовали выбросы в районе улиц Декабристов, Учебной, 5-й Северной, Красном Пути, 22 Апреля, Менделеева, Нефтезаводской, 4-й Транспортной, Кирова, Харьковской, Мельничной, Орловской, Молодежной, бульваре Архитекторов, на остановке «Садко» и «улица Лизы Чайкиной» и в Привокзальном поселке.

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#Общество#Новости#Омск#Выбросы#Вероника Жукова
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