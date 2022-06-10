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Пошел на кражу ради пива. Омич остался без одежды во время побега от охраны

Пошел на кражу ради пива. Омич остался без одежды во время побега от охраны

10 июня, 14:33
Фото: скриншот видео "Инцидент Омск"

Омич украл пиво, потерял футболку и сыграл в догонялки с охраной

Историю рассказали в соцсетях.

Сегодня, 10 июня, в паблике «Инцидент Омск» омичи рассказали о забавном случае, который произошел в Чкаловском поселке. По словам очевидцев, мужчина украл пиво в магазине «Победа», который находится неподалеку от остановки «Кинотеатр «Космос».

Однако охранник магазина не растерялся и погнался за мужчиной. Омич с пивом начал перебегать дорогу, охранник последовал за ним и попытался его задержать.

В процессе с мужчины стянули футболку, которая так и осталась брошена посреди проезжей части. Сам омич бросился дальше. Злополучное пиво из рук он так и не выпустил.

#Общество#Новости#Омск#Соцсети#Вероника Жукова
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