Пошел на кражу ради пива. Омич остался без одежды во время побега от охраны

Сегодня, 10 июня, в паблике «Инцидент Омск» омичи рассказали о забавном случае, который произошел в Чкаловском поселке. По словам очевидцев, мужчина украл пиво в магазине «Победа», который находится неподалеку от остановки «Кинотеатр «Космос».
Однако охранник магазина не растерялся и погнался за мужчиной. Омич с пивом начал перебегать дорогу, охранник последовал за ним и попытался его задержать.
В процессе с мужчины стянули футболку, которая так и осталась брошена посреди проезжей части. Сам омич бросился дальше. Злополучное пиво из рук он так и не выпустил.