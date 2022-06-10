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Парк 300-летия Омска собираются благоустроить по примеру «Зеленого острова»

Парк 300-летия Омска собираются благоустроить по примеру «Зеленого острова»

10 июня, 17:11
Фото: 1MI
Город начнет искать инвесторов.

На комитете по вопросам  экономического развития в Омском горсовете депутаты обсудили развитие городских парков, в том числе единственного на Левобережье парка 300-летия Омска. Последний занимает территорию в 15 га, однако до сих пор неблагоустроен и не привлекает местных жителей.

По словам директора департамента имущественных отношений Дмитрия Махини, мэр Омска Сергей Шелест поручил найти инвестора, который сможет благоустроить парк 300-летия Омска по примеру «Зеленого острова». Жители Левобережья могут получить еще один парк аттракционов или площадку для прогулок с детьми или для занятий спортом на природе.

Также депутаты обсудили новый торговый центр, который занял часть парка 30-летия ВЛКСМ, но до сих пор не открылся. Дмитрий Махиня сообщил, что город никак не может повлиять на владельца ТЦ в сфере бизнеса.

 

#Город#Новости#Омск#Парк#Благоустройство#Озеленение#Ольга Акамова
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