Парк 300-летия Омска собираются благоустроить по примеру «Зеленого острова»

На комитете по вопросам экономического развития в Омском горсовете депутаты обсудили развитие городских парков, в том числе единственного на Левобережье парка 300-летия Омска. Последний занимает территорию в 15 га, однако до сих пор неблагоустроен и не привлекает местных жителей.