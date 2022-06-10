От трех миллионов за квартиру. В центре Левобережья Омска появился новый микрорайон

Напомним, что микрорайон «На поворотной» заложили еще в 2008 году. Неизвестно, планировалось ли тогда строительство именно микрорайона. В тот год компания «Конто» начала возведение 18-этажного дома. Но строительство заморозили, а позже от идеи и вовсе отказались. Недострой простаивал больше десяти лет. Однако в 2021 работы возобновили. И не только на долгострое — вокруг начали возводить новые дома.