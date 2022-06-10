От трех миллионов за квартиру. В центре Левобережья Омска появился новый микрорайон

В центре левого берега Омска ввели в эксплуатацию первый дом в новом микрорайоне «На Поворотной».
Разрешение подписано в департаменте архитектуры и градостроительства Омска. Дом в 17 этажей значится под № 3 на улице 70 лет Октября. Общая жилая площадь дома чуть больше 6,5 тысяч квадратных метров. В нем 135 квартир — 75 однокомнатных и 60 двухкомнатных.
Что касается стоимости, однушка площадью 41 кв. м обойдется от 3 млн 300 тысяч рублей. При покупке двухкомнатной квартиры площадью 59 квадратных метров нужно быть готовым заплатить не меньше 4 млн 300 тысяч рублей.
Напомним, что микрорайон «На поворотной» заложили еще в 2008 году. Неизвестно, планировалось ли тогда строительство именно микрорайона. В тот год компания «Конто» начала возведение 18-этажного дома. Но строительство заморозили, а позже от идеи и вовсе отказались. Недострой простаивал больше десяти лет. Однако в 2021 работы возобновили. И не только на долгострое — вокруг начали возводить новые дома.