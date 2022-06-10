Город55
ГлавноеВсе новости
Омский боец Шлеменко привезет в Омск экс-солистку «Серебра» Ольгу Серябкину

Омский боец Шлеменко привезет в Омск экс-солистку «Серебра» Ольгу Серябкину

10 июня, 12:58
Фото: 1MI

В Омске на турнире Шлеменко выступит экс-солистка «Серебра»

Концерт (16+) пройдет на «Красной звезде».

В паблике школы единоборств «Шторм» Александра Шлеменко появилось объявление о выступлении специального гостя на турнире Shlemenko Fighting Championship — 4. На стадионе «Красная звезда» 18 июня выступит экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина (16+).

Отмечается, что артистка выступит со старыми и новыми хитами группы «Серебро», а также исполнит сольные композиции. На концертной афише говорится, что выступление также будет приурочено к 200-летию Омской области.

На  SFC-4 в Омске 18 июня омский боец Андре Корешков выступит против бразильца Леонардо да Силва. Также этим вечером запланирован бой омича Александра Осетрова против Фабрицио Соареса из Бразилии.

#Город#Новости#Омск#Александр Шлеменко#Ольга Акамова#Концерт#Шторм
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18