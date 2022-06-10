Омский боец Шлеменко привезет в Омск экс-солистку «Серебра» Ольгу Серябкину

В паблике школы единоборств «Шторм» Александра Шлеменко появилось объявление о выступлении специального гостя на турнире Shlemenko Fighting Championship — 4. На стадионе «Красная звезда» 18 июня выступит экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина (16+).
Отмечается, что артистка выступит со старыми и новыми хитами группы «Серебро», а также исполнит сольные композиции. На концертной афише говорится, что выступление также будет приурочено к 200-летию Омской области.
На SFC-4 в Омске 18 июня омский боец Андре Корешков выступит против бразильца Леонардо да Силва. Также этим вечером запланирован бой омича Александра Осетрова против Фабрицио Соареса из Бразилии.