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Оглашение имен известных представителей секс-меньшинств может дорого стоить Шукшиной

Оглашение имен известных представителей секс-меньшинств может дорого стоить Шукшиной

10 июня, 12:20
Фото: t.me/mariashukshina
Российская актриса Мария Шукшина обнародовала перечень ряда медийных личностей, которые придерживаются нетрадиционной сексуальной ориентации. Этот ее поступок прокомментировал адвокат Андрей Князев.

По мнению юриста, публично заявив о принадлежности к секс-меньшинствам всенародно известных деятелей искусства, Мария Шукшина нажила себе серьезные проблемы, пишет pravda.ru со ссылкой на издание BLITZ.

Князев отметил, что если вдруг кто-то из этого перечня пожелает публично возмутиться и обвинит актрису в клевете, она должна будет доказать свои слова, либо выплатить внушительную компенсацию за моральный ущерб. 

«Коллективных исков за клевету, защиту чести и достоинства у нас нет, каждый должен по отдельности обращаться <…> Тут не наказание, а материальная выплата морального ущерба в 100-300 тысяч рублей», — резюмировал адвокат.

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