Оглашение имен известных представителей секс-меньшинств может дорого стоить Шукшиной

По мнению юриста, публично заявив о принадлежности к секс-меньшинствам всенародно известных деятелей искусства, Мария Шукшина нажила себе серьезные проблемы, пишет pravda.ru со ссылкой на издание BLITZ.
Князев отметил, что если вдруг кто-то из этого перечня пожелает публично возмутиться и обвинит актрису в клевете, она должна будет доказать свои слова, либо выплатить внушительную компенсацию за моральный ущерб.
«Коллективных исков за клевету, защиту чести и достоинства у нас нет, каждый должен по отдельности обращаться <…> Тут не наказание, а материальная выплата морального ущерба в 100-300 тысяч рублей», — резюмировал адвокат.