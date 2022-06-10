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Не удержался. В Омской области парень упал с балкона и пролетел три этажа

Не удержался. В Омской области парень упал с балкона и пролетел три этажа

10 июня, 12:26
Фото: 1MI

Омич упал с балкона третьего этажа и выжил

Мужчину госпитализировали.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, житель Тарского района попал в больницу после падения с балкона. 29-летний мужчина не удержался и упал на землю с высоты третьего этажа.

Омичу повезло, и он выжил после падения с серьезной высоты. В больнице у него диагностировали сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы и ушибы. Мужчина находится под наблюдением врачей.

Полицейские проводят проверку, чтобы исключить криминальный характер случившегося, уточнили в полиции.

#Происшествия#Новости#Омск#Выпал из окна#Несчастный случай#Травмы#Ольга Акамова
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