Не удержался. В Омской области парень упал с балкона и пролетел три этажа

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, житель Тарского района попал в больницу после падения с балкона. 29-летний мужчина не удержался и упал на землю с высоты третьего этажа.
Омичу повезло, и он выжил после падения с серьезной высоты. В больнице у него диагностировали сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы и ушибы. Мужчина находится под наблюдением врачей.
Полицейские проводят проверку, чтобы исключить криминальный характер случившегося, уточнили в полиции.