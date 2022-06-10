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На юге России пройдут пыльные бури

На юге России пройдут пыльные бури

10 июня, 19:43
Фото: piqsels.com
Жителей южных регионов России предупредили о риске пыльных бурь.

Сразу на четыре региона Южного федерального округа России могут обрушиться сильные песчаные бури. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на заявление Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

В заявлении отмечается, что по причине обильных осадков до 25 мм и сильного ветра скоростью до 20 м в секунду могут наблюдаться перебои в функционировании систем жизнеобеспечения населения — они будут связаны с нарушением транспортного сообщения и энергоснабжения населенных пунктов Амурской области, Сахалинской области, а также Еврейской автономной области.

Похожие проблемы могут ждать и жителей Краснодарского края, Астраханской области, Калмыкии, Адыгеи. В этих регионах возможны пыльные бури, сильный туман.

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