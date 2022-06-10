На юге России пройдут пыльные бури

Сразу на четыре региона Южного федерального округа России могут обрушиться сильные песчаные бури. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на заявление Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
В заявлении отмечается, что по причине обильных осадков до 25 мм и сильного ветра скоростью до 20 м в секунду могут наблюдаться перебои в функционировании систем жизнеобеспечения населения — они будут связаны с нарушением транспортного сообщения и энергоснабжения населенных пунктов Амурской области, Сахалинской области, а также Еврейской автономной области.
Похожие проблемы могут ждать и жителей Краснодарского края, Астраханской области, Калмыкии, Адыгеи. В этих регионах возможны пыльные бури, сильный туман.