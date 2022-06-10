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На выставке в Ноябрьске выберут лучших производителей ЯНАО

10 июня, 23:57
В Ноябрьске на территории гипермаркета «Лента» 11 и 12 июня состоится выставка-конкурс продукции ямальских предпринимателей.

Как сообщает infox.ru, более 30 производителей презентуют свою продукцию. Они будут бороться за право использовать знак качества.

По словам руководства региона участники выставки могут соревноваться в одной из восьми номинаций. Самые лучшие изготовители продукции смогут использовать товарный знак «Лучшее на Ямале». Он зарегистрирован в Госреестре товарных знаков и знаков обслуживания России.

Посетители смогут купить эти товары напрямую от производителей, а также принять участие в программе. Выставка доступна для посещения с десяти утра до восьми вечера.

 

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