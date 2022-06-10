На выставке в Ноябрьске выберут лучших производителей ЯНАО

По словам руководства региона участники выставки могут соревноваться в одной из восьми номинаций. Самые лучшие изготовители продукции смогут использовать товарный знак «Лучшее на Ямале». Он зарегистрирован в Госреестре товарных знаков и знаков обслуживания России.