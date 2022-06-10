Экспорт бульдозеров и грузовых машин из Японии в Россию будет остановлен

Японские власти приняли несколько пакетов санкций против России. Накануне ограничения затронули ряд российских банков, в числе которых Россельхозбанк, МКБ. Об уходе с российского рынка объявила компания DMG Mori Seiki, один из ведущих производителей точного машинного оборудования. У компании было представительство в Москве и завод в Ульяновске.