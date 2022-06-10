Экспорт бульдозеров и грузовых машин из Японии в Россию будет остановлен

Запрет на экспорт грузового автотранспорта из Японии в Россию начнет действовать 17 июня 2022 года. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости» и заявление главы японского министерства экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.
Глава ведомства подчеркнул, что решение связано с предшествующими мерами японского правительства о запрете экспорта в Россию товаров, которые способствуют укреплению промышленной базы государства. Соответствующее решение было принято правительством Японии 7 июня.
Запрет налагается на экспорт бульдозеров, грузовых автомобилей, самосвалов, прочих видов оборудования.
Японские власти приняли несколько пакетов санкций против России. Накануне ограничения затронули ряд российских банков, в числе которых Россельхозбанк, МКБ. Об уходе с российского рынка объявила компания DMG Mori Seiki, один из ведущих производителей точного машинного оборудования. У компании было представительство в Москве и завод в Ульяновске.