Эксперты призвали российское правительство сфокусировать работу на человеке

Чрезвычайно важным моментом в работе властей в интернете стало в последнее время выстраивание обратной связи с населением, пишет transsibinfo.com. В налаживании коммуникации в Сети оказывают помощь центры управления регионами (ЦУР), функционирующие в 84 регионах государства.
ЦУР по сути являются сегодня центрами компетенций, а аналитика с обратной связью в основе – один из ключевых инструментов в процессе принятия тех или иных управленческих решений главами российских субъектов.
Новый вектор деятельности органов власти обозначил заместитель руководителя АНО «Диалог Регионы» Вадим Никишин. Он акцентировал внимание на том, что до 2030 года государственному управлению Российской Федерации нужно стать примером человекоцентричности.
«Мы должны войти в десятку лучших стран по степени удовлетворенности качеством оказания государственных услуг», - подчеркнул Никишин.
Следует отметить, что число обращений граждан РФ к представителям власти через интернет увеличилось за прошлый год в пять раз. В социальных сетях и на страницах сервиса «Госуслуги. Решаем вместе» о своих проблемах в 2021 году рассказали свыше 10 миллионов россиян. Спикеры сессии сошлись в следующем мнении: работа властей должна больше фокусироваться на человеке.
Заместитель полпреда президента РФ в ДФО Григорий Куранов заявил, что успехи регионов в цифровизации являются очень важными с точки зрения и работы сервисов, и морально-нравственной, воспитательной позиции.
Эффективно развивать обратную связь российских органов власти с населением в перспективе планируют с использованием платформ для блогеров, мессенджеров, медиа, таких как "Яндекс.Дзен" и иные площадки. Между тем нужно выстроить системную деятельность, направленную на борьбу с фейками, которые буквально наводняют в последнее время отечественные медиаплощадки. Такого мнения придерживается директор по работе с регионами АНО «Диалог Регионы» Артем Ткаченко. Он акцентировал внимание на том, что россиянам следует предоставить возможность для проверки всех сообщений на предмет их достоверности.
«Только в кооперации с государством, медиа мы можем выстраивать систему фактчекинга, благодаря которой можно будет в действительности сфокусироваться на интересах и безопасности человека в Сети и нивелировать риски», - подытожил Ткаченко.