Эксперты призвали российское правительство сфокусировать работу на человеке

Эффективно развивать обратную связь российских органов власти с населением в перспективе планируют с использованием платформ для блогеров, мессенджеров, медиа, таких как "Яндекс.Дзен" и иные площадки. Между тем нужно выстроить системную деятельность, направленную на борьбу с фейками, которые буквально наводняют в последнее время отечественные медиаплощадки. Такого мнения придерживается директор по работе с регионами АНО «Диалог Регионы» Артем Ткаченко. Он акцентировал внимание на том, что россиянам следует предоставить возможность для проверки всех сообщений на предмет их достоверности.