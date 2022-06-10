Эксперт: Вспышка обезьяньей оспы могла произойти из-за селекции

Начальник лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра Фундаментальной трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Чепурнов пояснил, что к настоящему времени в мире накопилась критическая масса людей без иммунитета к оспе. По его словам, познания ученых об этом заболевании базируются на сведениях 50-летней давности, когда специалисты только выявили этот возбудитель. Об этом пишет iz.ru со ссылкой на информационное интернет-агентство «Ура.Ру».
Эксперт отметил, что вспышка инфекции с большой долей вероятности могла быть вызвана изменением возбудителя искусственным путем, что в значительной степени усилило патогенность вируса и повлияло на скорость его распространения. Кроме того, не последнюю роль, по мнению вирусолога, в распространении оспы обезьян могло сыграть и ухудшение иммунитета людей за последние несколько десятилетий.
Александр Чепурнов также отметил, что обезьянья оспа хорошо распознается, поэтому выявить и изолировать заразившихся не представляет труда. Так что с этим заболеванием не должно быть таких проблем, как с коронавирусом, подчеркнул вирусолог.