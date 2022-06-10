Город55
ГлавноеВсе новости
Эксперт: Вспышка обезьяньей оспы могла произойти из-за селекции

Эксперт: Вспышка обезьяньей оспы могла произойти из-за селекции

10 июня, 12:42
Фото: pxhere.com
Одной из причин распространения оспы обезьян может быть искусственная модификация вируса, которая сделала его более заразным. Так считает профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Начальник лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра Фундаментальной трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Чепурнов пояснил, что к настоящему времени в мире накопилась критическая масса людей без иммунитета к оспе. По его словам, познания ученых об этом заболевании базируются на сведениях 50-летней давности, когда специалисты только выявили этот возбудитель. Об этом пишет iz.ru со ссылкой на информационное интернет-агентство «Ура.Ру».

Эксперт отметил, что вспышка инфекции с большой долей вероятности могла быть вызвана изменением возбудителя искусственным путем, что в значительной степени усилило патогенность вируса и повлияло на скорость его распространения. Кроме того, не последнюю роль, по мнению вирусолога, в распространении оспы обезьян могло сыграть и ухудшение иммунитета людей за последние несколько десятилетий. 

Александр Чепурнов также отметил, что обезьянья оспа хорошо распознается, поэтому выявить и изолировать заразившихся не представляет труда. Так что с этим заболеванием не должно быть таких проблем, как с коронавирусом, подчеркнул вирусолог.

 

Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18