Эксперт: Вспышка обезьяньей оспы могла произойти из-за селекции

Начальник лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра Фундаментальной трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Чепурнов пояснил, что к настоящему времени в мире накопилась критическая масса людей без иммунитета к оспе. По его словам, познания ученых об этом заболевании базируются на сведениях 50-летней давности, когда специалисты только выявили этот возбудитель. Об этом пишет iz.ru со ссылкой на информационное интернет-агентство «Ура.Ру».