Эксперт сообщил, что температура воздуха выше +27 градусов вредна для здоровья

По словам специалиста, максимальная цифра на термометре может меняться в зависимости от физиологических особенностей каждого конкретного человека. В частности, как он пояснил, летняя погода в большинстве регионов европейской части вполне комфортна и колеблется в диапазоне от +20 градусов в районе Петрозаводска и до +25 градусов в низовьях Дона. Об этом пишет iz.ru со ссылкой на Life.ru.