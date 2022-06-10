Эксперт сообщил, что температура воздуха выше +27 градусов вредна для здоровья

Поэтому желание многих людей отдыхать в жаркое время года является не очень хорошей идеей.
По словам специалиста, максимальная цифра на термометре может меняться в зависимости от физиологических особенностей каждого конкретного человека. В частности, как он пояснил, летняя погода в большинстве регионов европейской части вполне комфортна и колеблется в диапазоне от +20 градусов в районе Петрозаводска и до +25 градусов в низовьях Дона. Об этом пишет iz.ru со ссылкой на Life.ru.
Тишковец отметил, что перечисленные выше значения прекрасно подходят для нормальной жизнедеятельности человеческого организма. При этом самым мягким и спокойным в температурном отношении месяцем он назвал июль.
Согласно предсказаниям синоптиков, этим летом с высокой долей вероятности будут фиксироваться отклонения температурных значений на юге и западе европейской территории России, однако в Москве и Подмосковье лето в целом прогнозируется менее жарким, чем год назад.