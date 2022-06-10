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Эксперт сообщил, что температура воздуха выше +27 градусов вредна для здоровья

Эксперт сообщил, что температура воздуха выше +27 градусов вредна для здоровья

10 июня, 12:49
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что температура окружающего воздуха выше +27 градусов вызывает в человеческом организме климатический стресс.

Поэтому желание многих людей отдыхать в жаркое время года является не очень хорошей идеей.

По словам специалиста, максимальная цифра на термометре может меняться в зависимости от физиологических особенностей каждого конкретного человека. В частности, как он пояснил, летняя погода в большинстве регионов европейской части вполне комфортна и колеблется в диапазоне от +20 градусов в районе Петрозаводска и до +25 градусов в низовьях Дона. Об этом пишет iz.ru со ссылкой на Life.ru.

Тишковец отметил, что перечисленные выше значения прекрасно подходят для нормальной жизнедеятельности человеческого организма. При этом самым мягким и спокойным в температурном отношении месяцем он назвал июль.

Согласно предсказаниям синоптиков, этим летом с высокой долей вероятности будут фиксироваться отклонения температурных значений на юге и западе европейской территории России, однако в Москве и Подмосковье лето в целом прогнозируется менее жарким, чем год назад.

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