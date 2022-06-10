«Единая Россия» подарила городскому роддому запас бирок для новорожденных

Наборы состоят из двух идентификационных браслетов для новорожденного, браслета для мамы, карточки-вкладыша для записи данных о младенце и гибкого фиксатора для крепления к кровати. Браслеты есть розового и голубого цвета - для девочек и мальчиков соответственно, их крепят к запястью младенцев, чтобы персоналу было легче их идентифицировать.