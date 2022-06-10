«Единая Россия» подарила городскому роддому запас бирок для новорожденных

Бирки с брендом «Омск – это мы» привез в родильный дом победитель предварительного голосования «Единой России» Сергей Фролов. Всего же при поддержке партии роддомы получат 13 500 наборов - среднее количество новорожденных в Омске в год.
«Очень хорошая, добрая акция, которая проводится в рамках партийного проекта «Крепкая семья». Бирка новорождённых – вещь, которую хранят многие годы почти в каждой семье. Это не просто бирка. Это настоящие браслеты, брендированные омской символикой. Они не только красивые, но и самое главное - абсолютно безопасны для малышей. В будущем, когда ребёнок подрастёт и возьмёт в руки этот браслет, то, наверняка испытает чувство любви к своему городу, чувство гордости. Рождение ребёнка – это большое событие. А такая красивая бирка со словами «Омск – это мы» и «Омск – это я» наверняка останется в семье на добрую долгую память», - прокомментировал победитель предварительного голосования «Единой России», директор муниципального предприятия «Электрический транспорт» Сергей Фролов.
Наборы состоят из двух идентификационных браслетов для новорожденного, браслета для мамы, карточки-вкладыша для записи данных о младенце и гибкого фиксатора для крепления к кровати. Браслеты есть розового и голубого цвета - для девочек и мальчиков соответственно, их крепят к запястью младенцев, чтобы персоналу было легче их идентифицировать.
«Сегодня бирочки для новорожденных доставили в роддом №6. И уже в ближайшее время новорожденные и их мамы получат розовые или голубые бирочки в зависимости от пола ребенка. Это чудесный проект, который реализуется на территории города Омска партией «Единая Россия». Эту бирку можно хранить как семейную память о прекрасном событии, случившемся в жизни семьи. Спасибо большое «Единой России» за чудесную идею», - рассказала первый заместитель министра здравоохранения Омской области Елена Шипилова.
Браслеты изготовлены из мягкого нетоксичного пластика, на них есть автоматический замок с клапаном, который защищает от случайного раскрытия ремешка.