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«Да они вообще чокнутые!» В Омске иномарка «влетела» в жилой дом

«Да они вообще чокнутые!» В Омске иномарка «влетела» в жилой дом

10 июня, 11:10
Фото: 1MI

В Омске автомобиль врезался в жилой дом

Очевидцы утверждают, что водитель и пассажир находились в нетрезвом состоянии.

Сегодня, 9 июня, в паблике «Аварийный Омск» появилась информация о серьезной аварии, которая произошла в Ленинском округе. По словам очевидцев, нетрезвый водитель не справился с управлением и врезался в жилой дом на улице 19-й Марьяновской.

Местные жители утверждают, что кроме водителя в момент ДТП в салоне находился пассажир. Он тоже был нетрезвый.

На видео видно, как вокруг буквально повисшего на дворовых постройках автомобиля собрались люди. Они обсуждают случившееся, высказывают предположение, что водитель превышал скорость. Кто-то на фоне комментирует: «Да они все чокнутые».

Как рассказали Городу55 в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области, в ДТП никто не пострадал.

скриншот видео "Аварийный Омск"
#Происшествия#Новости#Омск#ДТП#Соцсети#Вероника Жукова
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