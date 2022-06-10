«Да они вообще чокнутые!» В Омске иномарка «влетела» в жилой дом

Сегодня, 9 июня, в паблике «Аварийный Омск» появилась информация о серьезной аварии, которая произошла в Ленинском округе. По словам очевидцев, нетрезвый водитель не справился с управлением и врезался в жилой дом на улице 19-й Марьяновской.
Местные жители утверждают, что кроме водителя в момент ДТП в салоне находился пассажир. Он тоже был нетрезвый.
На видео видно, как вокруг буквально повисшего на дворовых постройках автомобиля собрались люди. Они обсуждают случившееся, высказывают предположение, что водитель превышал скорость. Кто-то на фоне комментирует: «Да они все чокнутые».
Как рассказали Городу55 в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области, в ДТП никто не пострадал.