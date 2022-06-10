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Что несут нам выходные. День России в Омской области испортят дожди и грозы

Что несут нам выходные. День России в Омской области испортят дожди и грозы

10 июня, 11:52
Фото: 1MI

На День России в Омской области пройдут дожди

Данные портала Ventusky.com*.

В последний рабочий день перед длинными выходными в Омской области будет жаркая и достаточно сухая погода. Дождей в этот день не ожидается, а температура воздуха поднимется местами до +30 градусов. Слабый ветер будет дуть со скоростью максимум 3-4 м/с. Но уже на следующий день, 11 июня, все изменится.

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Днем в субботу температура воздуха будет держаться на отметке около +26 градусов, а ближе к ночи вовсе опустится до +20. С самого утра регион будет под властью грозовых туч, из-за чего температура воздуха понизится примерно до +25 градусов. Ближе к 15:00 часам дожди окружат Омск, но не обрушатся на него. Ветер местами ускорится до 8 м/с.

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В День России, 12 июня, дожди пройдут повсеместно, но с разной силой. С самого утра с юга на Омск будет идти гроза, но в итоге она обойдет город стороной. Большой жары в этот день ожидать не стоит, на большей части региона обоснуется температура около +23 градусов. Ветер в разное время будет дуть со скоростью 6-8 м/с. 

*прогноз погоды актуален на момент публикации. 

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#Город#Погода#Новости#Омск#Дождь#Ольга Акамова
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