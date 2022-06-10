В День России, 12 июня, дожди пройдут повсеместно, но с разной силой. С самого утра с юга на Омск будет идти гроза, но в итоге она обойдет город стороной. Большой жары в этот день ожидать не стоит, на большей части региона обоснуется температура около +23 градусов. Ветер в разное время будет дуть со скоростью 6-8 м/с.