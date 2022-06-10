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Александр Новиков заявил об отсутствии у Пугачевой причин для отъезда из России

Александр Новиков заявил об отсутствии у Пугачевой причин для отъезда из России

10 июня, 21:21
Фото: a-novikov.ru
Известный российский композитор и автор-исполнитель песен Александр Новиков заявил, что весьма удивлен решением Аллы Пугачевой уехать из России и поселиться в Израиле.

По мнению артиста, у певицы не было на это объективных причин. Он отметил, что Пугачева много сделала для российской культуры, и ничего не сделала такого, что вынудило бы ее бежать из страны, пишет pravda.ru со ссылкой на сайт «АиФ».

По словам певца, в настоящее время многие отечественные звезды покинули Россию и теперь светят за границей.

Также ранее сообщалось, что Первый канал снял документальный фильм об Алле Пугачевой, выставив ее в качестве «предательницы и ренегата» из-за ее отъезда из России после начала спецоперации на Украине. Однако при этом не уточняется, планируется ли данный фильм к показу.

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